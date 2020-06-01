天能動力(00819)午後曾飆13%，見8.86元，現升11.2%，成交額1.61億元。
集團中午發盈喜，預期截至6月底止中期盈利增長不少於30%，該公司上年中期盈利5.64億元人民幣。
天能動力預期將於8月底前公布中期業績。
天能動力日前遭沽空機構Cloudy Thunder Research狙擊，上周五(5月29日)發公告逐點反駁指控後復牌，股價飆29.3%後倒跌4.4%。
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