即巿股評 港股直擊

上周五侵侵發表講話，雖然對中國所作所為大表不滿，但暫時只係話將會實施制裁，但尚未有任何實際行動。而市場最擔心侵侵嘅可能會做嘅兩個動作，包括取消首階段中美貿易協議，及取消香港特殊貿易地位，暫時都未有實施，市場暫時鬆一口氣。由於美國尚未出招，人民幣離岸價勁彈，加上內地5月財新製造業PMI好過預期，港股趁機勁彈逾七百點，挾爆淡倉。

恒指裂口高開578點，23539點已經係半日低位，其後一舉收復10日(23546點)及50日線(23687點)，最多升844點，見半日高位23806點，可惜未能收復埋條20日線，升勢回順。半日恒指報收23702點，升740點；國指則報收9834點，升273點。留意半日成交額已增至924億元，睇嚟沽空挾到high high ，冚倉最緊要快。

藍籌股除咗萬洲(00288)逆市跌之外，其他全線向上，重磅騰訊(00700)跟友邦(01299)分別升4%及5.6%，大笨象(00005)半日升1.4%繼續落後於人。港交所(00388)維持強勢，呢隻係唯一上周阿Man叫吼位喺265元樓下撈嘅藍籌，半日升4.5%，更創283.2元年內新高，睇嚟大行目標價300元唔係講笑，喺中概股排住隊回歸本地魚缸，港交所股價可以持續跑贏大市。

由於人仔勁彈，內房股即跟住上，唔整個板塊升勢顯著，閒閒地升5%以上。醫藥股受中美關係影響較少，上星期雖然B股見腳軟，但其他醫藥股則接力，今日就所有醫藥股百花齊放，若然之後個市見回吐，呢個板塊仍然係撈貨首選。

不過港股係咪就此天下太平，回復強勢，阿Man仍有所保留，始終美國仍會繼續針對中國，尤其侵侵為咗準備競逐連任，呢張中國牌不得不打，問題係幾時再出招，同埋出拳有幾大力。而香港夾正係中美之間，雙方拳腳交加之下，難免遭殃，政治市嘅嘢又邊有得估，只能好好控制注碼，跟住大勢走。暫時大市企穩喺23500點之上，呢啲情況當然未宜做淡，只不過上面23800條頸線唔係咁易收復，仲有23700至24200呢個裂口待補，港股暫時唔算得係轉勢，唔排除喺政治市影響下，又回復上落市局面，咁嘅環境，都係炒股唔炒市。

麥狄文

(徐狄怡‧證監會持牌人)