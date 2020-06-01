港股直擊 即巿股評

美國總統特朗普上周五稱，將會啟動取消本港特殊地位，但未有提及實質措施，人民幣離岸價上周五勁彈，加上5月財新製造業PMI好過預期，帶挈港股半日勁彈逾七百點。

恒指裂口高開578點，報23539點，更已是今早低位所在，之後收復10天線(約23546點)和50天線(約23687點)，最多曾飆844點，高見23806點，惟受制20天線(約23811點)，大市回順，最終恒指半日報23702點，升740點或3.1%，國指半日收造9834，升273點或2.78%，大市成交額大幅增至924.41億元。

藍籌近乎全線造好。滙控(00005)半日升1.4%；騰訊(00700)揚4%；友邦(01299)飆5.6%；傳網易(09999)本周招股，港交所(00388)反彈4.5%；中海油(00883)升4.5%；萬洲(00288)跌1.2%，為表現最差兼唯一錄得跌幅的藍籌。

焦點板塊

內房股：人民幣離岸價勁彈，上周五收市回升397點子造7.1332兌一美元，今早一度升穿7.13關口，內房股表現突出。中海外(00688)彈升6.1%；潤地(01109)漲4.9%；萬科(02202)漲4.2%；融創(01918)勁升9.1%；恒大(03333)飆6.2%；碧桂園(02007)急揚6.7%；旭輝(00884)炒高11.7%；時代中國(01233)大升一成；奧園(03883)急升9.2%；龍光(03380)、合景(01813)及中駿(01966)也各飆逾8%。

醫藥股：續熱炒，中生製藥(01177)為升幅最大藍籌，中午飆6.9%；信達生物(01801)升10.5%；啟明(02500)急揚7.7%；基石(02616)與康方(09926)也飆逾7%；沛嘉(09996)也飆5.5%；康龍化成(03759)揚6%：維亞生物(01873)急升6.2%。

燃氣股：發改委提出加快油氣管網和儲備工程建設，燃氣股普遍上揚，新天綠色(00956)表現最好，半日勁升9.4%；新奧(02688)炒高6.6%；港華(01083)也揚4.5%；昆侖能源(00135)升2.9%；中燃(00384)漲1.8%；潤燃(01193)升1%；北控(00392)升1.9%。

焦點股份

神州租車(00669)：截至今年3月底，首季由盈轉虧，蝕1.88億元人民幣，但同時獲北汽集團擬購逾兩成一股權，中午升5.6%。

美團(03690)：市前成交額逾130億元，曾見149.8元上市新高，半日微升0.5%，中午成交有176.7億元。

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