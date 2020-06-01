港股直擊 即巿股評

美國總統特朗普指示官員展開廢除給予香港特殊待遇的程序，但未有取消中美首階段貿易協議，港股急彈。

恒指裂口高開578點，報23539點已屬暫時低，開市後升幅持續擴大，收復10天線(約23546點)和50天線(約23687點)，曾飆844點，見23806點，暫受制20天線(約23813點)。截至上午約11時26分，恒指報23729點，升768點或3.4%，大市成交額851.28億元。

國企指數報9854點，升293點或3.1%。

滬指升1.72%；深成指飆升2.77%。

藍籌股方面，友邦(01299)升5.5%；騰訊(00700)升3.7%，兩股推高大市逾220點。

美團(03690)市值錄過百億大手成交上板，股價先低後高，曾見149.8元創新高，現升0.7%。

醫藥及生物科技股跑出，中生製藥(01177)創近兩年高，現升7.5%；信達生物(01801)飆10.1%；康方生物(09926)升5.5%；希瑪眼科(03309)飆10.2%；啟明醫療(02500)升8.3%；三生製藥(01530)升7.5%；康希諾生物(06185)升6.5%；翰森製藥(03692)創新高，現升1.9%。

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