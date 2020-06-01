港股直擊 即巿股評

6月第一日開局果然係新一番新景象，恒指今朝開市升578點，報23539點；到我落咗車之後，再嚟多個message話恒指已經升逾800點。到依家9點56分，坐底開晒所有嘢之後，就見到恒指日線圖現水平已經至保歷加通道中軸(23810點)，而10天線(23540點)就今朝開市時已經升穿。其實睇返個日線圖就會見到依家恒指其實係被條10天線同20天線(即保歷加通道中軸)夾住，而SlowSTC(14,3)%K線升穿%D線，唯兩線水平處於3X，都尚算係一個低位。

再開埋恒指牛熊證街貨圖睇下先，今朝恒指彈升，已將熊證首七層街貨全數殺清，就連重貨區23700至23799點已殺埋，呢度有相當於1523張期指，變相依家23800至23899點先至係最貼價熊證街貨層，而呢度有相當於1136張期指，按截至10點6分恒指最高做過23806點計，呢一層街貨暫且都可以叫做無事嘅，不過裡面有幾多喺23800點一到步之後就四散呢？就真係不得而知。

更重要嘅係，喺第二貼價熊證街貨層，即23900至23999點，都有過千張期指街貨係度。而其實今日恒指一度爆升逾800點計，唔排除有資金會出手博大市掉頭，可能新一個重貨區就喺24000至24099點，甚至24100至24199點，始終過一個字頭就難度加10，而就算未上得到24000點樓上，升穿20天線，由保歷加下降通道爬返上保歷加上升通道，都總算係一個好兆頭。

至於牛證方面，最貼價層為22700至22799點，呢度唔多街貨，只有相當於31張期指街貨，可能係因為新增街貨層啦；但點都好，就算呢層再多對於現價嚟講都係距離太遠，實在難搞。

追升或者係依家最正路嘅方法，但開5分鐘圖見到恒指SlowSTC(14,3)由開市至依家(約10點11分)都係處於超買位置，想落隻恒指牛(50987)，收回價22952點，同現價有近700點差距，市場上最貼價牛證中，槓桿最高都要等一等，或者今日升咁得chur，追即日升做day trade嘅話，都要等到SlowSTC(14,3)回落至相對低少少嘅位置先至比較理想。

作者阿珊，任財經/投資版傳媒人十幾年，《鐘擺戰略贏港股》作者。用技術分析專心玩輪證，唔貪心，志在搵餐下午茶。

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