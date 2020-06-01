港股直擊 即巿股評

美國總統特朗普未有取消中美首階段貿易協議，港股上周五連跌三日後，今早大幅反彈。

恒指高開578點，報23539，重上10天線(約23538點)，曾升844點，高見23806，返回20天線約23810點附近。截至10時9分，恒指升729點，報23691。

國企指數升254點，報9815。

內地股市造好，上證指數現報2891，升38點或1.36%。

財新5月中國製造業採購經理指數(PMI)升至50.7，較4月上升1.3個百分點，是2月以來最高，並重返50以上的擴張水平，高過市場預期的49.6。

友邦(01299)勁升6%，報66.65元，為表現最好重磅藍籌。

騰訊(00700)升2.8%，報422元；阿里(09988)升3.8%，報201.6元。

美團(03690)低開1.2%，報145元，市前成交達133.2億元，最新跌0.5%，報145.9元。

一手新盤銷情理想，地產股5月份重創後，今早全線反彈。新地(00016)升5.3%；領展(00823)今日公布全年業績，股價曾急升逾5%，最新升3.5%報60元。

中生製藥(01177)季績勝預期，上周五股價已急升，最新再升7.9%，報13.16元，暫為表現最好藍籌。

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