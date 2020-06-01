港股直擊 即巿股評

美國總統特朗普在上周六（5月30日）講話中未有表示要取消中美首階段貿易協議，股市回穩，「黑期」反映港股今早高開機會較大。

特朗普發表涉及中國問題的講話前一刻，道指一度收窄跌幅至不足100點；不過，當特朗普指摘中國對美國實施貿易不公平政策、在疫情方面實行隱瞞、並宣布將檢討取消香港特殊待遇的政策時，道指曾再度急插超過300點；不過，特朗普最終未有取消中美首階段貿易協議，制裁中國的力度較溫和，華爾街投資者對兩國關係惡化的憂慮紓緩，道指反覆收窄跌幅，僅回吐17點收市，報25383點；尾段最高見25482點，升幅為80點。

特朗普在香港時間上周六（30日）凌晨召開記者會，發表長約10分鐘演說，批評中國通過「香港國安法」，違背《中英聯合聲明》，以「一國一制」取代「一國兩制」，令香港不再享有足夠的自治，他已指示華府採取行動取消香港特殊待遇地位，

在美國買賣的主要港股預託證券(ADR)價格，與港股上周五收市價比較呈個別發展。藍籌股方面，滙控(00005)ADR折合港元計收報35.73元，較本港上日收市低0.12元；騰訊(00700)ADR收報421.03元，高10.13元；國壽(02628)ADR收報14.68元，高0.16元。「三桶油」方面，中海油(00883)ADR收報8.85元，高0.22元；中石油(00857)ADR收報2.7元，高0.04元；中石化(00386)ADR收報3.68元，高0.09元。至於電訊股，中移動(00941)ADR收報54.5元，高0.4元；聯通(00762)ADR收報4.36元，低0.13元；中電信(00728)ADR收報2.46元，低0.11元。

ADR港股比例指數報23200，較上周五恒指收市高238點或1.03%。「黑期」今早向好，最新升約250點於23150點附近。恒指上周五收報22961點，跌171點或0.7%，全周升31點，終止按周三連跌。總結全個5月份，恒指累插1682點或6.8%。

美國指數期貨今早向下，道指期貨跌60點報25318。

網易傳本周在港招股，集資最多234億。

國家統計局昨日公布，5月中國製造業採購經理指數（PMI）為50.6，按月回落0.2個百分點，差過市場預期，是連續兩個月下跌，不過仍位於盛衰分界線之上。

焦點股份

包浩斯(00483)：發盈警，預期截至3月底止年度虧損1.4億至2.1億元，較上年度的6210萬元大幅增加，公司表示有足夠手頭現金滿足業務需求，正積極實施多項成本控制。

神州租車(00699):宣布首季股東應佔虧損1.88億元(人民幣‧下同)，去年同期盈利3.9億元，每股虧損0.089元。

領展(00823)今日公布截至3月底止全年業績。