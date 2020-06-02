即巿股評 港股直擊

五月大部分環球股市表現反覆靠穩，美國標普500指數及道指升約4%，納指升約7%。英國富時漲3%，德國DAX和日經平均指數升約7%。國内滬綜指跌0.27%；深成指及深圳創業板指數則分別升0.23%及0.83%。唯港股斯人獨憔悴，恒指及國指分別瀉1682及479點，跌幅達6.83%及4.77%。很明顯，受美國將會取消給予香港特殊待遇的消息所影響而下跌，是典型的「政治市」。

有目共睹，美國是絕對難以容忍被其他國家超越或追近。過去60年，每當有國家的GDP達到美國GDP之50%或以上，美國都會威迫利誘，利用單邊貿易制裁、虛假誇大文宣和强大軍事恐嚇等等骯髒手段對付競爭者；上世紀已先後成功打垮了它的兩個對手，一個是工業競爭對手日本，另一個當然是政治和意識形態對手兼敵人前蘇聯。一國獨大，美國就實行大美國主義的「順美者昌、逆美者亡」，自恃船堅炮利，到處樹敵，而造成「911」事件。其後美國用了10年時間追殺拉登，無暇兼顧別的事項，中國得以在這段時間靜悄悄地和平崛起。中國的GDP 2000年為美國的11.8%；2010年為美國的38.8%；2015年為美國的62.2%；2019年更達至美國的68.4%！所以自2011年5月1日擒殺拉登後，奧巴馬政府已將「遏制中國之崛起」作爲重點，與它的所謂盟友及附庸國全方位衝著中國而來，中美貿戰只是一個借口的「政治戰」，而作爲全球最自由市場的香港就悲慘地成爲政治棋子。經過半年多的政治動盪，社會撕裂，遊客卻步，旅遊界和零售業各項數據已「跳崖式」下跌，就算沒有疫情，連鎖性反應，相關行業生意大減，關門結業，員工失業，百業蕭條，香港早已成爲全球首先經濟衰退的地區。但政治仍是這麽綳緊，沒有半點緩和跡象，有智慧的讀者當然明白箇中原因，中央出手推出「港區國安法」已是意料中事，美國國務卿即時高調宣佈不再保證香港獲美特殊待遇.....

衆所周知，貿易不是單方面，而是互惠互利的。任何制裁行動，雙方都會受影響，中國亦表明會反制。香港是美國順差最大的經濟體，過去10年平均每年約300億美元。就算2019年全球經濟低迷，美國輸入香港的貨品總值308億美元，而香港輸去美國的貨品僅為47億美元，美國順差仍達261億美元。如果是互徵入口關稅，誰的損失比較大呢？況且，現時有超過85000在港美國公民和超過1300間在港營運的美國公司，都會面臨不同程度的大小問題。這批美國公司包括差不多所有主要的美國金融企業，有300個地區總部和400個地區辦公室。這些大金融企業一旦營運受挫，亦會導致美國總體經濟受累。

當然，上述論據是從理性的角度去推斷。然而，狂妄自大的特朗普是一個毫無誠信或道德底線的大騙子，爲了個人利益，尤其是今年是大選年，他會無所不用其極將自己的差勁表現諉過於人，已將他抗疫無能的過失，全推向世衛和中國。最近數天美國國内根深蒂固的「白人至上」主義作祟，又有黑人被白人警員壓頸後死亡，導致美國超過70個城市及20個州示威，部分更演變成暴動。特朗普顯得進退失據，說不定爲了轉移國内不滿情緒，可能推出更意想不到的骯髒手段對付香港和中國，這點不可掉以輕心。

事實上，「政治市」是比較難捉摸的市場。從過去60年所看到的「政治市」，當觸發信心危機時，就是財富大轉移的時候。1967年的暴動而導致之移民潮，造就了香港現時的超級地產富豪，他們就是當年以「人棄我取」的態度，趁低吸納，全面「掃貨」；1980年代的中英談判而引致之移民潮，也造就了另一批安穩的中產階級。能夠有信心堅持到底，人棄我取，逢低吸納的投資者將會是贏家。預計6月本港股市仍有太多不確定因數和變數，受中美官員的言論、市場的消息/謠言、經濟數據、資金流動和投資情緒之影響而瘋狂地大幅度波動，充滿短線獲利機會。作爲長線投資的，股市如有「跳水式」下跌，不妨考慮個人可承受之風險，分段吸納如5G網絡、網絡平台、軍事工業、尖端科技、醫療製藥、潔淨能源及日常內需等等板塊的質優股。

黎永良