即巿股評 港股直擊

因應北京推行的「港版國安法」，美國總統特朗普在上周五（29日）的記者招待會上狠批中國將「一國兩制」變為「一國一制」，違背對香港「一國兩制」自治承諾，並表示將會採取行動取消對香港特殊待遇等措施。不過，在未有提出針對中國的政策下，道指急速回升，收市僅回吐17點。

事後，內地媒體立即「戰狼」上身，認為包括香港在內的整個中國都不用怕美國的制裁措施，理由是美國的經濟正處於最困難的時候，而且又臨近大選；特朗普顯然不敢貿然終止中美第一階段的貿易協議，甚至再進一步增加中國產品關稅。中央政府對貿易戰（包括香港的意識形態之戰）愈打愈有信心，美國制裁措施根本是是「強弩之末」、「虛張聲勢」。

正所謂「尚書大人還真機靈，風往哪吹，你就往哪倒，真是佩服」（注）。「劏房波」日前就發文表示，美國單方面取消對港特別關稅待遇對本港實際影響小，聯繫匯率制度也是本港自設的機制，與美國的香港政策法無關。不過，其片面的邏輯，幾乎可與某工聯會議員認為「獨立關稅區地位、唔係美國人恩賜、唔需要美國人施捨、獨立關稅區係基本法規定」的歪論媲美。事實上，美國若然要嚴厲制裁，只要向環球銀行金融電信協會（SWIFT）施壓，切斷和香港金融機構進行美元交易（如限制伊朗使用美元進行交易），聯繫滙率的基制已可即告崩潰。當然，美國即時採取如此極端「攬炒」的機會是微乎其微，但真正的「撳制」的主導權在誰的手上，不是單靠嘴硬就能夠改變的。

無疑，「劏房波」的言行某程度上只屬荒謬的廢話，其前老闆所展現的才是真正「狼式」強悍的對抗風格。事緣這位「689」前特首公然在facebook上點名批評，指滙豐銀行還未就國安法表態支持，更威脅滙豐在中國的業務可以隔夜取代。又聲言「西方國家要所謂經濟制裁中國，我們既要還手．．．英國要和中國較量，持有滙豐戶口的特區政府，中國內地和香港的工商界，尤其是人大代表、各級政協委員要馬上自保。」然而，如果建制中人認為，因抗爭而衍生的街頭暴力對香港繁榮沒好處的話，那麼煽動極端的民族主義，甚至是動輒向跨國企業作出恐嚇和報復，對香港作為國際金融中心也同樣肯定沒半點益處。

某投資博士認為，中國對香港策略分成三個階段，第一是需要香港人才，第二是只需要香港這地方，第三就是人和地都已經不需要，現在已開始趨向走近第三階段。不過，筆者卻不能同意。記得在十多前，一個很熱門的討論就是上海都能否取代香港金融中心地位。結果，上海（甚至是深圳）縱使有中央政策的全力支持，依然無法追上香港。筆者始終相信這隻「會生金蛋的鵝」在中央眼中的「戰略」地位依然重要，否則就不會希望更牢牢掌其握控制權。中國採取對外愈孤立的政策，中概股回流港交所(00388)上市只會更加迫切，因此不必對股市太過悲觀。

注：電影《九品芝麻官》對白

（筆者及相關人士持有港交所的財務權益）

家族辦公室投資經理

徐立言（本欄每周逢一、三刊出）

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