即巿股評 港股直擊

港股擺脫不了「五窮月」宿命，恒指5月收報22961點，較4月勁挫1682點(6.83%)，「六絕」會否應驗呢？在中美關係惡化及美股回吐壓力漸增之下，恒指6月恐怕凶多吉少，惟整體大市和新股市場估計相當熱鬧，因為有中概股「回歸」沖喜。

網易創辦人丁磊發信給股東，證實在香港第二上市的消息，據報將於6月首周開始招股。市傳京東亦已獲港交所批准掛牌，代表「中概股回歸」全面提速。

美國中概股加快「回歸」，相信是當地針對海外企業收緊上市條件所致。美國參議院通過法案，外國發行人須連續3年達到美國公眾公司會計監督委員會(PCAOB)的要求，以及證明公司並非由外國政府控制，此「加辣」舉措被認為劍指內地企業，如今中美政經角力白熱化，中概股尋找其他據點以策安全，本港助中資融資經驗豐富，自然成為不二之選。

中概股當初決定在美國掛牌，原因是這些多屬新經濟企業，而同類板塊以美股最具歷史，累積了大量專業投資者及研究人才，支持更好估值。事實上，按可比較的行業分析，中概股預測市盈率普遍略高於恒生綜合指數成分股。

以互聯網和直銷零售為例，京東的預測市盈率近40倍，但本港的同程藝龍(00780)則只有20餘倍。

此外，即將招股的網易，預測市盈率約21倍，與同屬網絡遊戲股的網龍(00777)及IGG(00799)分別只得10倍和6倍，若三者估值可拉近，意味網龍與IGG或有不俗升幅。順帶一提，巨型科企招股，已足以刺激「影子股」出現炒作。

中概股近日表現落後美股，附【圖】所見，納斯特金龍中國指數3月谷底以來「彈力」不及納指和標普500指數，反映中美交鋒下這批中資股的額外風險，意味其估值或會下調。另一方面，本港投資者對新經濟股接受程度正在提升。自從阿里巴巴(09988)「打頭陣」於去年11月回港第二上市後，「香港價」一直稍為跑贏「美股價」，掃除了「轉場」不利股價的疑慮。

新冠肺炎肆虐，新經濟企業所受影響較輕微，疫情甚至成為擴張業務的商機，港股對科企的估值有望上調，若京東、百度與網易等巨擘落實「回歸」，由於它們在內地拓展空間龐大，前景值得憧憬，肯定為投資者帶來更多新經濟股選擇，不但能夠開源，長遠也可讓港股均衡發展。

同股不同權及第二上市公司已獲准「染藍」，阿里和美團將是首批受惠者，可吸引資金投向本港掛牌的中概股，進一步催化其他中概股「回歸」，助港化身內地科企登上國際資本舞台的門戶，現在由傳統經濟主導的港股，或能「新舊融合」，整體估值隨時「升呢」。

信報投資研究部

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