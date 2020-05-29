今日 19:45
重要通告
港股直擊
先施(00244)公布，截至今年2月底止，全年虧損1.47億元，每股虧損17仙，不派末期息；上一年度虧損1.32億元。
期內，收益2.63億元，按年減少15.57%。
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今日信報
人大通過立港國安法 2878票贊成
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