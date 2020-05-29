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今日 19:49 重要通告 港股直擊

包浩斯料全年虧損擴大

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包浩斯(00483)公布，預期截至3月底止，全年虧損淨額介乎1.4億元至2.1億元；去年股東應佔虧損6210.3萬元。

業績未如理想，主要由於香港自去年6月起的社會動盪；自今年1月起新型冠狀病毒的疫情大流行；年內結束在內地的業務，以及逐步縮減在香港及台灣的零售業務等的不利影響所致。

此外，作為減省成本措施的一部分，全體執行董事同意自今年4月至6月削減25%薪酬或放取相應金額的無薪假期。近乎所有其他員工的薪金將於截至2021年3月底止年度凍結，惟升職者除外。

下載港交所通告原文

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