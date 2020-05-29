港股直擊 即巿股評

美國總統特朗普將開腔談及中國問題，或就港區國安法公布對中國實施制裁，港股今日反覆受壓，全日跌171點，MSCI收市後換馬下，全日大市成交額1789.37億元。

北水再度流入，由上日淨走15.5億元，轉至淨買11.42億元。(根據港交所提供的滬深南向「港股通」買入成交額與賣出成交額相減計算)。

配股的吉利(00175)，全日有4億元淨買，為今日淨入最多個股；其次為飛鶴(06186)，全日有2.14億元淨入；第三多為建行(00939)，全日有1.74億元淨買。

科技股方面，騰訊(00700)全日有1.66億元淨入；微盟(02013)有1.01億元淨入；中芯(00981)與小米(01810)分別有8380萬和6666萬元淨流入；阿里健康(00241)全日有2908萬元淨買；但美團(03690)全日有3.79億元淨沽。

藥股中生製藥(01177)全日有1.58億元淨買；藥明生物(02269)有1.11億元淨流入；但微創(00853)有1.01億元淨沽。

另外，中午復牌的天能(00819)，全日有5249萬元淨入；向京東發換股價的國美(00493)，全日有1783萬元淨沽。

「港股通」(滬)全日十大成交活躍股份依次為:騰訊、美團、中生製藥、中芯、吉利、建行、飛鶴、阿里健康、小米及國美。

至於「港股通」(深)全日十大成交活躍股份依次為騰訊、美團、微創、吉利、中芯、微盟、天能、飛鶴、中生製藥及藥明生物。