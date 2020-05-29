港股直擊 即巿股評

美國總統特朗普將開腔談及中國問題，或就港區國安法公布對中國實施制裁。港股反覆受壓，五窮月累計下挫6.8%。

恒指低開351點，報22781點，見全日低，並未跌穿昨日低位(22779點)，開市後走勢改善，跌幅曾收窄至42點，見23089點全日高，中午跌164點。午後曾復挫逾250點。恒指收報22961點，跌171點或0.7%，全周升31點，終止按周三連跌。大市今日升跌股份比例各半。

總結全個5月份，恒指累插1682點或6.8%。

國企指數報9561點，升9點或0.1%。國指全月累挫479點或4.8%。

MSCI收市後換馬，刺激收市競價時段成交達722億元，全日大市成交額1789.37億元，為上周五大跌市以來最高。

6月期指收市跌129點或0.56%，報22769，低水192點，成交13.859萬張。

美國道指期貨最新挫152點，報25305。

A股反覆靠穩，滬指升0.22%；深成指升0.87%。

藍籌金融股受壓，建行(00939)跌1.5%；工行(01398)跌0.6%。吉利(00175)折讓7.85%批股，股價插9.6%；創科(00669)跌1.6%，惟全月累飆13%為藍籌升幅王。相反，萬洲(00288)今日升4.2%；恒安(01044)升2.9%；網易及京東據報通過港上市聆訊，港交所(00388)升0.2%。

焦點板塊

本地股：市場憂慮本港特殊經濟待遇或遭美國取消，金融股受壓，滙控(00005)跌3.1%；友邦(01299)跌2.9%；恒生(00011)挫3%；中銀香港(02388)跌1.1%；渣打(02888)挫4.9%。地產股個別走，新地(00016)跌2.9%；新世界(00017)跌1.8%；恒地(00012)跌1.8%。相反，九置(01997)升3.7%；信置(00083)升1.5%。另外，太古A(00019)跌1.1%，全月累挫21%為最大跌幅藍籌。零售股周大福(01929)跌1.2%；六福(00590)升1.5%；利福(01212)升0.5%；餐飲股大家樂(00341)升1.2%。

醫藥股：今日回勇，中生製藥(01177)績後低開1.6%，收市倒升7.4%為表現最好藍籌，瑞信把中生製藥評級上調至「跑贏大市」；君實生物(01877)飆10.1%；康德萊醫械(01501)升12.5%；信達生物(01801)升4.1%；阿里健康(00241)獲花旗升目標五成，收市升4.5%。

科網股：多股逆市跑出，美團點評(03690)飆7.1%，收報146.7元創新高，成交額達210.52億元。騰訊系的微盟(02013)升5.1%；易鑫(02858)飆一成；同程藝龍(00780)升2.2%。另外，金軟(03888)和金蝶(00268)彈約3.7%。

MSCI收市後換馬：多隻新貴價量異動，獲納入MSCI中國指數的康希諾(06185)勁彈11.2%，愛康醫療(01789)升7.7%；中國飛鶴(06186)升1.2%，成交額24.27億元；保利物業(06049)飆6.4%，成交額逾10億元；維達(03331)升5.1%，成交量逾兩年高；獲納入小型股指數的港視(01137)升6.9%；人瑞人才(06919)飆11.5%；佳兆業美好(02168)升7.7%；科培(01890)和天立教育(01773)創新高，收市分別升6.4%和10.8%。遭剔出MSCI香港指數的維他奶(00345)挫5.3%；裕元(00551)插5.6%；剔出MSCI香港小型股指數的思捷(00330)則升3.4%。

焦點股份

國美零售(00493)：曾飆14.3%，收市升5.5%。集團與京東全資附屬京東叁佰陸拾度訂立1億美元的3年期及5%息率可換股債券認購協議。同時與京東訂立戰略合作協議，就產品採購及銷售、物流服務等開展戰略合作。

海信家電(00921)：股價逆市飆16.4%。中金料海信家電下季業務有望回復，上調目標價28%至10.6元。另外，集團接到母公司海信集團通知，將100%國有股權無償劃轉給華通集團持有，惹混改憧憬。

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