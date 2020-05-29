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【異動股】海信升幅擴曾飆兩成 母惹混改憧憬

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海信家電(00921)母企或混改，惹混改憧憬，加上中金升目標價，午後進一步炒上，最高見過9.84元，飆升21%，新造9.61元，仍抽高18.4%，成交金額8174萬元。

其A股(000921.SH)更漲停，現造11.86元人民幣，飆10%。

集團表示，接到母公司海信集團通知，將100%國有股權無償劃轉給華通集團持有。

通告指，華通集團為青島市國有資本投資運營改革試點企業。

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