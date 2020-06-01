即巿股評 港股直擊

讀者Martin問：「看新聞報道話美國商務部近期把一些中國科技公司列入黑名單，請問中資科技股前景有影響嗎，中國雲算ETF(02826)是否仍值得作中長線投資呢？謝謝」

黃偉豪 中民證券(香港)研究部董事

「中美角力下很多中資企業都被美國列入黑名單，對企業或會造成負面影響。不過，根據以往華為經驗，美國出招後或會給予對方寬限期，因此被列入黑名單的中國科技公司未必會受即時影響。疫情後大家生活上對科技及雲計算需求料有增無減，故雲計算大方向前景樂觀，而中國雲算(02826)所追蹤的都是內地大型且業務涵蓋雲計算的公司，包括阿里(09988)、美團(03690)、金山軟件(03888)等，因此這隻ETF可作投資考慮。惟鑑於多間中資企業被列入美國黑名單，在相關不確定性下，對這隻ETF宜採取分注吸納策略，中長線有機會享有不俗回報。」

伍禮賢 光大新鴻基證券策略師

「早前，美國商務部公布將33家中國企業或機構加入實體名單，除非得到美國商務部批准外，否則不得向這些企業出口貨品，而這些企業包括一些中國科技公司及教研機構。事實上，中美之間科技角力強度增加之際，美國除了實體名單外，亦加強了對在美國上市的中概股的監管。對於中國雲算ETF而言，其主要投資於中國雲端計算的上市企業。根據截至5月28日基金資料，其投資組合主要投資位於中國的公司，其21隻持股名單中有14隻為A股上市股份，而美國及香港上市股份則分別有4隻及3隻。根據過去美國曾列出過的實體名單，當中一隻股份亦在實體名單之中，惟持股佔比約為4.3%，比例相對較低。總體上，雖然美國對華科技政策或使這個行業所在企業帶來潛在性的政治性風險。惟現時內地透過加大了扶持行業發展的力度，旨在提升製造業的創新科技水平，此對中資科技股將帶來長期的利好環境。 對於中國雲算ETF而言，亦較具長線投資前景。」

尹德政 信報高級分析員

「雲計算無疑是未來發展重點，當中雲算ETF(02826)以中資類股份為主，包括本港上市的阿里(09988)、美團(03690)、金蝶(00268)及金山軟件(03888)，還有內地上市的中國軟件(600536.SH)、用友(600588.SH)，雖然上述股份不是黑名單內，奈何估值偏高，面對中美爭拗升温，市場風險納胃縮下，加上美國科技股尤其雲計算類有潛在調整壓力，短中期宜忍忍手，待回到更佳的買入價才作考慮。」

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