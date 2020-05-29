港股直擊 即巿股評

天能動力(00819)復牌，曾飆29.3%，見10.6元，之後掉頭，曾倒跌1.2%，最新回穩升3.7%，成交額1.66億元。

沽空機構Cloudy Thunder Research日前發表報告，認為天能動力(00819)存在嚴重財務造假行為。天能動力之後澄清公告，稱有關文章內容及指控失實，又表示，公司於中國境內註冊之下屬子公司已向所屬司法機關報案，並保留通過其他法律手段追究其法律責任的權利。

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