即巿股評 港股直擊

全國人大已通過「港版國安法」，侵侵事先張揚今晚將召開記者會講中國問題，市場擔心美國或公布制裁中國或香港措施，亦擔心中美關係惡化，港股今日低開。恒指今早低開351點，見半日低位22781點，其後跌幅收窄至只有42點，一度重上23000大關，見半高位23089點，可惜23000大關得而復失。半日恒指報收22968點，跌164點；國指跌21點，報收9529點。

不過維穩資金一直未有離開，內地人行再進行3000億元逆回購，繼續向市場放水，令港股每到低位均見買盤進場。不過藍籌金融股喺市場不明朗因素困擾下，未知香港特殊經濟貿易地位被取消，金融股壓力較大，大笨象(00005)跌2.2%；友邦(01299)挫2.6%；恒生(00011)挫3%；中銀香港(02388)跌1.1%；渣打(02888)挫4.5%。噚日頂得兩吓頭鎚嘅內地金融股，今日亦腳軟，建行(00939)、工行(01398)及平保(02318)均見下跌。

重磅藍籌股中，除咗金融股疲弱外，地產股沽壓未除，但亦有個別地產股超賣後反彈，信置(00083)跟九置(01997)逆市上升。零售股情況相約，各有升跌。網易跟京東來港上市聆訊已獲通過，港交所(00388)港股升近0.4%，重上270元水平。

醫藥股今早回勇，低開後倒升，中生製藥(01177)低開1.6%後見買盤湧至，半日倒升7.2%，成為最好表現藍籌，多得大行唱好，上調其投資評級。大部份醫藥股均見反彈，已公布佳績嘅阿里健康(00241)獲大行大幅調高其目標價五成，帶動股價回升3.5%。而吉利汽車(00175)折讓逾7%批股集資，半日跌近一成，係表現最差藍籌股。

科技股中美團愈戰愈勇，雖然合創辦人王慧文減持B股套現2.7億，但股價逆市向上，再創140.8元上市新高，股價半日升1.2%。美團走勢如入無人之境，畢竟其累積升幅巨大，再追入風險已高，有貨當然可以坐住唔走，但無貨要識得畏高，呢啲位未宜高追。

繼與拼多多合作後，國美零售(00493)再引入京東訂立戰略合作協議，就產品採購及銷售、物流等展開戰略合作，帶動股價一度升14.3%，不過國美上面累積唔少蟹貨求鬆綁，高位即見沽壓，半日升幅收窄至4.4%，咁嘅走勢都係眼看手勿動。

即使市場已一定程度消化有關港版國安法消息，大市今早見完低位後跌幅收窄唔多肯落，不過未知美國將推出乜嘢措施制裁中國及香港，亦難料中國反應及會否進行反制，但而且又係周末前夕，睇嚟今日都要繼續食花生。

麥狄文

(徐狄怡‧證監會持牌人)