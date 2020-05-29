港股直擊 即巿股評

美國總統特朗普將開腔談及中國問題，或就港區國安法公布對中國實施制裁。港股今早反覆受壓。

恒指低開351點，報22781點，屬半日低，並未跌穿昨日低位，開市後表現改善，跌幅曾收窄至42點，見23089點半日高，11時後復挫過百點。恒指中午收報22968點，跌164點或0.7%，大市成交額560.22億元。

國企指數報9529點，跌21點或0.2%。

A股半日反覆靠穩，滬指半日升0.01%；深成指升0.48%。

藍籌金融股受壓，建行(00939)跌1%；平保(02318)跌1.2%；工行(01398)跌0.4%。吉利(00175)折讓7.85%批股，半日插9.4%。相反，恒安(01044)升1.6%；瑞聲(02018)升1.5%；網易及京東據報通過港上市聆訊，港交所(00388)升0.4%。

焦點板塊

本地股：市場憂本港特殊經濟待遇或遭取消，本地股今早個別發展，金融股受壓，滙控(00005)跌2.2%；友邦(01299)挫2.6%；恒生(00011)挫3%；中銀香港(02388)跌1.1%；渣打(02888)挫4.5%。地產股方面，新地(00016)跌1.6%；新世界(00017)跌1.6%；信置(00083)升0.9%；恒地(00012)跌0.7%；太古A(00019)降0.2%；九置(01997)升2.1%。零售股周大福(01929)跌0.9%；六福(00590)升0.3%；利福(01212)升0.3%；餐飲股的大家樂(00341)升0.7%；太興(06811)跌2.5%。

醫藥股：今早回勇，中生製藥(01177)績後低開1.6%，半日倒升7.2%為表現最好藍籌，瑞信把中生製藥評級上調至「跑贏大市」；康希諾(06185)彈9.7%；君實生物(01877)飆8.8%；康德萊醫械(01501)升8%；信達生物(01801)升3.6%；愛康醫療(01789)升4.6%；阿里健康(00241)獲花旗升目標五成，半日升3.5%。

焦點股份

美團點評(03690)：遭聯合創辦人王慧文減持B股套現2.7億，股價逆市向上，見140.8元創新高，半日升1.2%。

國美零售(00493)：曾飆14.3%，半日升4.4%。集團與京東全資附屬京東叁佰陸拾度訂立1億美元的3年期及5%息率可換股債券認購協議。同時與京東訂立戰略合作協議，就產品採購及銷售、物流服務等開展戰略合作。

海信家電(00921)：股價逆市飆13.7%。中金料海信家電下季業務有望回復，上調目標價28%至10.6元。

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