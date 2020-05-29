港股直擊 即巿股評

噚日朝早揀咗兩隻恒指牛出嚟，分別係重型嘅(52137)同進取型嘅(58725)，唔貪心嘅話，噚日兩隻都可以趁住恒指喺11點幾至2點半左右呢段時間做出嚟嘅「deep V」做鐘擺day trade。噚日喺【下半part】都有計過(52137)同(58725)即日Day trade賺幅分別為26.6%及28.1%，都尚算唔錯呀。

但係有樣嘢就真係錯錯地。話說噚日揀恒指牛嘅原因係見恒指當時價格比較靠近熊證街貨層，同時又見到熊證最近嗰三層當中有兩層有過千張期指街貨(今日見三層都全數過千張添)，本以為恒指上行去殺近熊證，誰不知完成咗個「deep V」之後就再次掉下行，Well，反正兩隻牛證都已經完成day trade，當然係I don't care la。

到今日恒指開市，開報22781點，跌351點，不過，到依家10點12分，恒指跌幅已經收窄至跌84點，重返23000點以上水平，做緊23048點。日線圖上SlowSTC(14,3)仍然處於偏低水平，而今朝開市價為暫時嘅低位，叫做輕微跌穿保歷加通道底部(22789點)，但形態上未見完全失守，仍然都可以當保歷加通道常尚未失守。貼住保歷加通道底行並唔係問題，重點係保歷加通道口未見有拓闊跡象，即暫未見有更多嘅空間游走，至少暗示咗大市暫時已經到期短期下行位置，除非又整多單頭都痕嘅新聞出嚟啦。

再睇牛熊證，今日仍然都係無新增牛熊街貨層，中間位仍然係(23700+22599)/2=23149.5點，按依家10點18分，恒指做緊23055點計，兩者相差94.5點，怪不得我同我家老爺whatsapp吹咗陣水，之後再睇返個電視報恒指粒數，都係咁上下。

睇埋牛熊證街貨圖，頭先講咗首三層熊證都有過千張期指街貨，而呢三層夾埋有相當於3936張期指；至於牛證最貼價層為22500至22599點，呢度有相當於1002張期指，至於第二層(即22400至22499點)牛證就只得598張期指。相比之下仍然都係熊證街貨係又近又重，，不過，都係嗰句，要大市上得到熊證最貼價層(即23700至23799點)首先要過10天線(23574點)同50天線(23679點)呢兩關，靠咩消息衝上去好呢？

作者阿珊，任財經/投資版傳媒人十幾年，《鐘擺戰略贏港股》作者。用技術分析專心玩輪證，唔貪心，志在搵餐下午茶。

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