熱門：

今日 09:47 港股直擊 即巿股評

【異動板塊】本地股普跌 特朗普今見記者涉對華問題

放大圖片

美國總統特朗普表示，周五將召開記者會涉及中國問題，市場擔心會否取消對香港的特殊經濟待遇，本地股續捱沽。

地產股新地(00016)跌2.3%；新世界(00017)降2.7%；長實(01113)跌1.7%；信置(00083)下滑0.4%；恒地(00012)也下滑1.8%。

收租股方面，太古地產(01972)降1.7%；母企太古A(00019)降0.6%；希慎(00014)跌1%；九置(01997)挫2.4%。

銀行股滙控(00005)跌2%；恒生(00011)跌2.6%；中銀香港(02388)下滑1.4%；渣打(02888)挫4.8%。

公用股中電(00002)降1%；煤氣(00003)走低0.5%；港燈(02638)走低0.3%；電能(00006)下滑0.3%。

零售股周大福(01929)跌1.4%；六福(00590)跌0.4%；利福(01212)跌1.2%；餐飲股的大家樂(00341)也下滑0.7%；太興(06811)乾挫逾3%。

不過，領展(00823)逆市升，現微漲0.3%。

美國總統特朗普表示，周五將召開記者會，涉及中國問題。

美國國務院主管亞太事務助理國務卿史達偉(David Stilwell)表示，將有一連串或涵蓋各層面的潛在措施，包括對中國官員實施簽證及經濟制裁，待特朗普決定，至於會否取消對香港的特殊經濟待遇，目前仍未明朗。

立即試用EJFQ「信號」全方位股票分析系統，運用90+選股條件篩選值博股！

回上

信報簡介 | 服務條款 | 私隱條款 | 免責聲明 | 廣告查詢 | 加入信報 | 聯絡信報

股票及指數資料由財經智珠網有限公司提供。期貨指數資料由天滙財經有限公司提供。外滙及黃金報價由路透社提供。

本網站的內容概不構成任何投資意見，本網站內容亦並非就任何個別投資者的特定投資目標、財務狀況及個別需要而編製。投資者不應只按本網站內容進行投資。在作出任何投資決定前，投資者應考慮產品的特點、其本身的投資目標、可承受的風險程度及其他因素，並適當地尋求獨立的財務及專業意見。本網站及其資訊供應商竭力提供準確而可靠的資料，但並不保證資料絕對無誤，資料如有錯漏而令閣下蒙受損失，本公司概不負責。

You are currently at: www.hkej.com
Skip This Ads