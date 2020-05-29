港股直擊 即巿股評

美國總統特朗普表示，周五將召開記者會涉及中國問題，市場擔心會否取消對香港的特殊經濟待遇，本地股續捱沽。

地產股新地(00016)跌2.3%；新世界(00017)降2.7%；長實(01113)跌1.7%；信置(00083)下滑0.4%；恒地(00012)也下滑1.8%。

收租股方面，太古地產(01972)降1.7%；母企太古A(00019)降0.6%；希慎(00014)跌1%；九置(01997)挫2.4%。

銀行股滙控(00005)跌2%；恒生(00011)跌2.6%；中銀香港(02388)下滑1.4%；渣打(02888)挫4.8%。

公用股中電(00002)降1%；煤氣(00003)走低0.5%；港燈(02638)走低0.3%；電能(00006)下滑0.3%。

零售股周大福(01929)跌1.4%；六福(00590)跌0.4%；利福(01212)跌1.2%；餐飲股的大家樂(00341)也下滑0.7%；太興(06811)乾挫逾3%。

不過，領展(00823)逆市升，現微漲0.3%。

美國總統特朗普表示，周五將召開記者會，涉及中國問題。

美國國務院主管亞太事務助理國務卿史達偉(David Stilwell)表示，將有一連串或涵蓋各層面的潛在措施，包括對中國官員實施簽證及經濟制裁，待特朗普決定，至於會否取消對香港的特殊經濟待遇，目前仍未明朗。

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