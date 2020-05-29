隔晚美股先升後跌，道指收市跌147點。美國總統特朗普表示，周五將召開記者會，涉及中國問題。港股今早顯著低開。
恒指低開351點或1.5%，報22781；國企指數低開143點，報9408。
友邦(01299)低開2.1%，報63.35元。
騰訊(00700)低開0.6%，報405.8元。
工行(01398)低開1.6%，報4.95元。
建行(00939)低開1.9%，報6.06元。
吉利(00175)折讓7.85%配股籌64.8億，今早低開8.7%，報10.7元。
隔晚美股先升後跌，道指收市跌147點。美國總統特朗普表示，周五將召開記者會，涉及中國問題。港股今早顯著低開。
恒指低開351點或1.5%，報22781；國企指數低開143點，報9408。
友邦(01299)低開2.1%，報63.35元。
騰訊(00700)低開0.6%，報405.8元。
工行(01398)低開1.6%，報4.95元。
建行(00939)低開1.9%，報6.06元。
吉利(00175)折讓7.85%配股籌64.8億，今早低開8.7%，報10.7元。
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