港股直擊 即巿股評

隔晚美股先高後回，市場聚焦中美關係走向，美國總統特朗普將開腔談及中國問題，或就港區國安法公布對中國實施制裁，料恒指今早續偏軟。

道指高開149點，初段曾升210點，高見25758點，收市倒挫147點或0.58%，報25400，終止兩連升。標指和納指分別回吐0.21%和0.46%，收報3029點和9368點。

Twitter股價低收4.4%，Facebook都跌1.6%，特朗普在美股收市後宣布，簽署行政命令收緊社交平台管制力度，社交媒體日後須為用戶張貼的內容負責任。金融股亦受壓，高盛挫4%；美國運通跌3.09%，摩根大通跌1.45%。

美國勞工部公布，截至5月16日一周的持續申領失業救濟人數按周減近400萬，至2105.2萬，低於預測中位數的2568萬人，為疫情爆發以來首度回落。截至5月23日一周的首次申領失業救濟人數連跌8周，降至212.3萬人，高於預測的210萬人。商務部則公布，第一季企業稅後盈利挫14.2%，去年第四季增2.1%。

紐約聯邦儲備銀行總裁威廉斯(John Williams)認為，美國政府負債水平比起債務上限仍有一大段距離，現時更重要的任務，是為新冠肺炎疫情過後的經濟復甦提供支持。

美國上市的主要港股預託證券(ADR)，造價較本港上日收市個別發展，滙控(00005)ADR折合港元計收報36.57元，比本港上日收市低0.43元；騰訊(00700)ADR收報405.05元，低3.15元；國壽(02628)ADR收報14.5元，高0.02元；中海油(00883)ADR收報8.79元，低0.01元；中石油(00857)ADR收報2.63元，無升跌；中石化(00386)ADR收報3.64元，高0.04元；中移動(00941)ADR收報53.88元，低0.22元；聯通(00762)ADR收報4.55元，高0.01元；中電信(00728)ADR收報2.54元，低0.04元。

ADR港股比例指數報22979點，較本港上日收市低153點。夜市期指收報23030點，較昨日恒指收市低水103點。港股昨日表現波動，恒指低開後倒升150點，之後沽壓驟增，午後初段曾急挫521點，之後大拗腰，最終收報23132點，跌168點或0.7%。

全國人大昨通過香港國家安全立法草案。美國白宮經濟顧問庫德洛回應稱，華府在處理貿易及金融事務時，可能需要將香港當作中國內地一樣對待。美國總統特朗普稱，周五將召開記者會談及中國問題。外界預料，特朗普或就中國人大通過為香港制定國家安全法，公布對中國實施制裁。

焦點股份

吉利(00175)：以每股10.8元配售6億股，佔擴大後已發行股本約6.11%，集資淨額64.47億元。配售價較昨收市折讓約7.85%。

國美零售(00493)：與京東全資附屬京東叁佰陸拾度訂立1億美元的3年期及5%息率可換股債券認購協議。根據認購協議，初步股份轉換價為每股1.255元，較國美零售今天收報0.91元，溢價37.91%。

中國生物製藥(01177)：截至3月底止首季盈利8.62億元人民幣，按年增長0.62%，每股季息維持2港仙。

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