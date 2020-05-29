即巿股評 港股直擊

新型冠狀病毒肺炎疫情年初爆發，對影視産業的影響是巨大，正面衝擊影視行業上下游。隨著疫情逐步明朗化，中國電影行業復蘇可期，作爲互聯網影視行業龍頭企業的阿里影業(01060) 於5月28日晚上發佈2019/20年度全年業績公告，從各項內容可見，公司雙輪驅動戰略較行業參與者優勝，值得留意，料可望帶動股價迎來反彈機遇。

受到疫情影響，阿里影業的合作夥伴多面臨著運營和資金困境，因此阿里影業在2020財年針對部分存在回收風險的應收賬款以及投資項目，計提了大額减值撥備。疫情期間，阿里影業面向行業持續推出扶持舉措，期望與合作夥伴共度難關，助力行業抗疫復蘇。疫情暴露了線下模式的局限性，倒逼行業轉型，爲具備天然互聯網基因的阿里影業帶來獨特的機遇。其「新基礎設施+優質內容」的雙輪驅動戰略，全面加强與阿里生態的連接，爲未來打造全品類娛樂內容、爲影視市場創造增量做長遠佈局，此前瞻式戰略佈局，使阿里影業的新基礎設施建設開始釋放紅利。

兩年合作票房逾六百億

截至2020年3月底，集團旗下線上票務平台「淘票票」、影院數字化經營管理開放平台「鳳凰雲智」的市場地位得到鞏固，並保持穩定增長；一站式互聯網宣傳發行平台「燈塔」截至目前已服務了電影行業達七成半的片方，兩年來合作影片票房累計超600億元人民幣；雲尚製片自去年上線以來，亦已服務了市場超過100個劇組；阿里魚所引領的綜合開發業務，在財年內不斷開拓衍生品和非票務市場空間。此外，阿里影業在內容領域的布局也收到成效，在業績期內票房排名前20的國産電影中，阿里影業參與了12部，票房與口碑雙豐收。

內部打造綜藝製作團隊

在電影之外，阿里影業還全面涉獵劇集領域，在報告期內完成了11部劇集項目的開機拍攝，爲未來儲備了足夠的項目。集團還在3月收購了銀河酷娛，致力於內部打造綜藝節目製作團隊，從而構建「電影+劇集+綜藝」的全品類項目的製作能力。充足的項目及現金儲備，也讓阿里影業在阿里大文娛內全面協同的進程中發揮更大作用，更好地向市場提供全品類娛樂內容。阿里影業亦見獨特優勢是生態連接，報告期內，阿里影業加强了和優酷、大麥等阿里大文娛生態的打通、聯動。

洗牌加劇中突圍籌碼多

展望未來，集團表示將繼續秉持頭部內容策略，打造符合「小人物、真英雄、大情懷、正能量」價值觀的作品，並著手佈局網絡電影、劇集、綜藝等全品類娛樂內容；同時，不斷完善全産業鏈基礎設施的建設，幫助影視行業提升數字化能力，助力中國影視行業不斷前行。值得留意疫情中影視行業洗牌加劇，阿里影業憑借定位和基因優勢，有別於其他被視為同業的股份，阿里影業有著獨特的新基礎設施及優質內容，順勢推動整合及線上模式探索，有望化危爲機，在政策扶持下將迎來率先復甦。

聶振邦 (聶Sir)

證監會持牌人

筆者確認本人及其有聯繫者均沒有出現以下兩種情況，其一是在執筆前三十天內曾交易上述分析股票；其二在文章發出後三個營業日內交易上述的股票。此外，筆者現時也並未持有上述股份。

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