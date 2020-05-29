即巿股評 港股直擊

美國聯儲局公布俗稱「褐皮書」的最新地區經濟報告，顯示12個地區過去數周經濟活動顯著收縮，失業情況嚴峻；受訪商界人士大部分對前景悲觀，擔心復甦緩慢，又稱工人不太願意重返崗位。

投資者卻懶理商界憂慮，繼續憧憬「解封」範圍擴大有助經濟重拾正軌，在金融板塊帶領下，美股三大指數周三(27日)造好，其中標普500指數沿3月至今形成的上升通道尋頂，且略為突破200天線、即3000點關口，不排除短線將挑戰熊市跌浪反彈78.6%阻力(約3136點)。

近期美股全面強勢，標指中線市寬(股價高於50天線比率)飆到94.8%，屬1991年3月7日後新高，代表大市極度超買，回調壓力日益增加。

標指自3月23日收市低位2237點觸底，迄今累彈35.7%，上升速度之快，歷來罕見。在過去50年，標指於45個交易日內急漲逾三成只出現兩次(不包括今次)，分別是1982年10月和2009年5月，惟其後10個及30個交易日卻錄得平均跌幅約3%。

美股表現明顯亢奮，短期摸頂風險極高，就算作健康調整，對長線或價值投資者而言，目前可能仍未是入市理想時機。標指歷史市盈率於3月崩盤後挫至最低15倍左右，僅比20年平均值低一個標準差，稱不上十分便宜；現在攀至超過21倍，估值偏高再遭詬病，影響長揸吸引力。

同樣以近半世紀數據統計，附【圖】所見，標指市盈率與10年年度化回報的集散圖(scatter plot)反映兩者關係似乎頗密切，市盈率愈低，投資美股的回報率相對愈高，反之亦然；以當前市盈率約21倍買入，推算未來10年回報或只能「打和」，甚至負增長。

值得留意的是，2020年第一季美股業績期大致完結，97%標指成分股已公布季績，盈利平均減少逾7%，為近10年最差。Haver Analytics估算，標指成分股首季經營利潤(operating profit)，將按季下挫約50%，至6600億美元左右。

另外，備受新冠肺炎疫情衝擊，美國目前正處於自大蕭條以來最嚴重的經濟衰退，相信美股第二季「成績表」必更難睇。據彭博綜合分析員預測，次季標指盈利或倒退23%，意味會推高標指市盈率，保守估計，即使本季經營利潤跌勢與首季看齊，美企今年上半年失去的淨收入將超過1.3萬億美元，營運更趨艱苦。

美股反彈太急，短期調整恐難避免，若從較長線角度來看，估值偏高反映美股吸引力不足。再者，美國新冠肺炎確診人數仍在增加，隨着限制措施逐步鬆綁，疫情會否有第二波大爆發尚待觀察，現階段便認定美企盈利及整體經濟都能像股市「V彈」，實屬言之過早。

信報投資研究部

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