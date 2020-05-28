即巿股評 港股直擊

滙控(00005)傳出消息會盡快重啟重組計劃，消息令股價於周二反彈過兩日後，今天再隨大市偏軟跌0.35元收報37元(-0.9%)。

手起不刀落

重組消息曾令市場有過一陣亢奮，但其實重組早於2月時已公布，其後因新冠肺炎肆虐全球，管理層宣布需於疫情過後最快第四季才可開始，當時本欄亦曾作過分析菅理層未能手起刀落，對企業盈利未是一件好事，明顯管理層對歐洲員工愛䕶有加，但股東就要看着股價徐徐而落的痛苦。

滙控隨時有亦不能派息

今次由滙控董事局施壓敦促管理層擬重啟重組，且規模可能較原先更大，理應滙控重組有望盈利回升增加明年回復派息，這應是一般小股民的諗法，原全屬正常不過，其實滙控於年報顯示集團可供分派儲備為317億美元，即滙控盈利如何已預留了近三年儲備供作派息之用，但擬於條例暫時未能違例派息，現時英倫銀行與及IMF促要加緊監管銀行和增強資本考慮下、未來仍有機會加強銀行應對疫後經濟出現不確定性的風險，可能繼續限制派息及股份回購政策，市場上已有投資機構擔憂這樣情況出現，若果到時監管機構仍要銀行停派股息，滙控就既有儲備亦不能派給股東了。

愛才如命的企業

派息與否未能預知，但重組就反而未敢樂觀，當日管理層既然要推遲重組計劃就有佢地一套理念，重組時間上預計3年內完成，於集團盈利倒退下就仍要推遲執行計劃，可能係為了員工是集團最寶貴的資產，這樣個人亦一定認同的，但純站在投資者角度就有商榷，所以一直批評滙控早年重組多次亦未走能出困局，架構太大亦冗員過多，往往亦是跨國大企業的毛病，現時董事局施壓下就是否可能有所不同呢？原先既然預了第四季後才會被裁員的管理層，現時就會否願意全心全願配合公司行動，用心用力去裁員後自己又仍不是亦要被公司裁呢！所以勿對重組一事以為可以一時三刻完成， 實質可能同原先時間表分別不大。股價就當然興奮過後會打回原形。

梁健雄

筆者未持有上述股票

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編按:作者梁健雄，證監會持牌代表，香港財務策劃人員總工會副理事長，從事金融業達20年，曾任職多份報章包括英文虎報、南華早報、華爾街日報等後勤製作部工作。《炒股讀心》逢每周四跟讀者分享投資心理。