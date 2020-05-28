港股直擊 即巿股評

市場擔心香港失去特殊貿易地位，港股高開低走，午後曾倒插521點，收市跌168點，成交1327億元。

北水由入轉走，由上日淨買5.59億元，轉至今日淨走15.5億元。(根據港交所提供的滬深南向「港股通」買入成交額與賣出成交額相減計算)。

港交所(00388)為今日淨走最多個股，全日有2.91億元淨沽；第二多為騰訊(00700)，全日有2.89億元。

美團(003690)全日有2.26億元淨沽；舜宇(02382)有2.04億元淨沽；小米(01810)也有1.58億元淨沽；中芯(00981)則有4285萬元淨走；微盟(02013)則有1304萬元淨走；中興(00763)則有654萬元淨走。

藥股石藥(01093)及中生製藥(01177)分別有1.92億元和8194萬元淨買；藥明生物(02269)則有2.33億元淨沽；阿里健康(00241)有1.6億元淨走；愛康醫療(01789)有5168萬元淨沽；微創(00853)有178萬元淨沽。

另外，建行全日有1.98億元淨買，為今日淨入最多個股。

「港股通」(滬)全日十大成交活躍股份依次為:騰訊、中芯、美團、中生製藥、小米、石藥、港交所、藥明生物、舜宇及建行。

至於「港股通」(深)全日十大成交活躍股份依次為騰訊、中芯、微創、美團、石藥、阿里健康、微盟、中興、小米及愛康醫療。