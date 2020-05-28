港股直擊 即巿股評

美國國務卿蓬佩奧向國會表示，香港不再具備高度自治，市場憂香港失特殊貿易地位，加上人大今日表決港區國安法決定草案，港股期結日表現波動，挫逾500點後喘穩。

恒指低開94點，甫開曾倒升150點，見23451點全日高，之後沽壓驟增，恒指倒跌並穿兩萬三，上午最多跌422點，並以近半日低位收市。午後初段曾急挫521點，見22779點全日低，補回周二(26日)上升裂口，之後在人民幣回升下大拗腰，曾倒升不足1點，惟人大通過港區國安法決定草案之後，恒指復挫逾270點。恒指收報23132點，跌168點或0.7%。

國企指數報9551點，跌15點或0.2%。

大市成交額1326.99億元，為本周高。

今日期指結算，至於6月期指收市跌92點或0.4%，報22898，低水235點，成交18.15萬張。

A股收市個別發展，滬指升0.33%；深成指跌0.27%。離岸人民幣兌一美元午後曾返7.16水平，最新報7.1769。

藍籌股方面，美國業務佔比較重的創科(00669)跌1.7%；銀娛(00027)跌0.9%。金融股撐市，建行(00939)升1.5%；工行(01398)升0.8%；平保(02318)升0.6%；友邦(01299)升0.3%。申洲(02313)升3.3%為表現最好藍籌。

焦點板塊

本地股：美國國務卿蓬佩奧發表聲明稱，美國不應再給予香港特殊待遇，本地股受壓。金融股方面，滙控(00005)跌0.5%；恒生(00011)跌0.6%；港交所(00388)跌1.2%；東亞(00023)需額外時間進行策略性檢討，股價挫2.8%。地產股方面，新地(00016)跌1.2%；新世界(00017)跌1.6%；信置(00083)跌1.3%；恒地(00012)跌0.7%；領展(00823)跌3.1%，創三年低；希慎(00014)跌1.6%；太古(00019)跌3.8%。消費股方面，莎莎(00178)挫4%；六福(00590)挫4.6%；必瘦站(01830)跌2.3%。

科技股：發60億美元票據的騰訊(00700)挫2.8%，拖低大市；阿里巴巴(09988)跌1.9%；小米(01810)挫2.2%；同系金山軟件(03888)挫3%；金蝶(00268)跌1.5%。手機股亦受壓，舜宇(02382)跌2%；瑞聲(02018)挫3.8%；高偉電子(01415)瀉8.2%；通達(00698)跌4.4%；比亞迪電子(00285)挫2.8%。華為副董事長孟晚舟遭裁定符合美加「雙重犯罪」原則，引渡案須繼續審理，同業中興通訊(00763)挫5.3%；京信(02342)跌1.9%；鐵塔(00788)跌1.3%。

醫藥股：今早沽壓亦明顯，大摩指石藥(01093)首季經調整表現遜預期，股價急吐10.3%，為表現最曳藍籌；今日公布業績的中生製藥(01177)挫4.9%；微創(00853)跌2.5%；阿里健康(00241)績後先高後低，收市跌3.9%；半新股開拓藥業(09939)再創新低，收市挫12.8%；康希諾(06185)挫6.2%。金斯瑞(01548)、華潤醫藥(03320)、藥明康德(02359)和康寧傑瑞(09966)挫逾4%；沛嘉醫療(09996)挫6%。

焦點股份

中遠海能(01138)：受惠波羅的海原油油輪(Dirty Tanker)指數反彈，股價逆市升5.2%。

北京燃氣藍天(06828)：昨日聯席主席遭斬倉的，股價大瀉，今日彈13.9%。集團執行董事及聯席主席鄭明傑，持有約3億股被證券經紀按保證金融資安排強制出售，佔公司全部已發行股本約2.42%。鄭明傑持股降至8.05%。

奧柏中國(08148)：今早曾升5.7%，高見0.205元，午後突然高台跳水，收市插54.6%。

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