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今日 16:03 即巿股評 港股直擊

【短線出招】勢仍在美股

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港股反覆唔跟美股。美股三大指數表現好過預期，主要得聯儲局大幅擴大資產負債表，市場暫時將企業盈利倒退風險擱置一旁。領航標普五百(03140)的拋物線SAR已連續第八日向好，「突破能量」(breakout strength)、MACD、Slow STC、ROC及DMI均配合向好，暫不易逆勢，留意反映主要趨勢的「勢頭能量」(trend strength)是否有本事短期轉綠燈強勢。想做淡美股者要有耐性，等第一滴血出現，即至少以上7個技術指標中，至少要有5個利淡。

美股向好亦令到特朗普短期有「本錢」去興風作浪，轉移視線。中美關係勢將惡化，本港正處政治敏感期，甚至令美資大行再度調低恒指目標。

恒指勢頭能量進一步轉弱，昨日收市後去到最多的5格負能量紅燈，拋物線SAR指標自5月14日以來連續第11日維持向淡訊號，MACD、隨機指數(STC)及DMI動向指標、ROC變速率均利淡，宜做好風險管理，上周五低位難守，「6絕月」初步支持睇22000點，阻力在24000點，小心高估值強勢股在高位表現波動。

觀察一下首季業績後近期盈利預測變動情況。本年度/下年度盈利預測較2星期前遭到分析員調低的公司多達340隻。較大市值以及盈測下調幅度較多的股份包括：友邦(01299)、滙控(00005)、中海油(00883)、金沙中國(01928)、銀娛(00027)、中國恒大(03333)、煤氣(00003)等，行業集中於銀行、保險、內房及澳門博彩股。

相反，盈利預測期內獲調升的股份只有39隻，較大市值以及盈測上調幅度較大的股份包括：阿里巴巴(09988)、騰訊(00700)、小米(01810)、中芯國際(00981)、萬洲(00288)、海螺創業(00586)、澳優乳業(01717)等。

羅崇博 (杜比)

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