港股直擊 即巿股評

昨日聯席主席遭斬倉的北京燃氣藍天(06828)，股價大幅反彈，一度高見0.099元，大彈25%，新造0.094元，仍抽高19%，成交金額4890萬元。

公司上日公布，執行董事及聯席主席鄭明傑，持有約3億股被證券經紀按保證金融資安排強制出售，佔公司全部已發行股本約2.42%。

由於上述強制出售，鄭明傑持有公司的股權由10.47%減至約8.05%。

北京燃氣藍天上日股價一度急挫47%。

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