即巿股評 港股直擊

對於中國喺香港引入「港版國安法」，今日人大會議將表決，通過係毫無懸念，至於落實細節同埋點執行，已經唔再重要，因為所謂嘅五十年不變，港人治港，高度自治，已成為過去式……侵侵已經打晒開口牌，話一旦國安法喺香港實施，美國一定會強烈回應，結果隔晚美國國務卿蓬佩奧先打響第一炮，向國會作證指香港不再具備高度自治，令香港特殊地位存疑。

即使隔晚美股做好，港股完全唔跟，縱使有消息指北水將全力護航，港股半日仍要跌逾400點，重返23000水平之下。恒指低開94點，早段確見維穩資金硬食，令開市後無耐曾倒升150點，見23451點半日高位，但23500今日連影都唔見，都知係虛火。其後內地A股亦腳軟，港股沽壓再現，恒指再失守23000點，見22878點回補周二反彈上升裂口。半日恒指報收22878點，跌422點，幾乎係半日最低位；國指則報收9464點，跌102點。

中美關係再度惡化，美國業務佔比較重嘅創科(00669)半日跌4%，係表現最差藍籌。而北水力掃建行(00939)跟工行(01398)，半日兩股逆市升0.3%及0.4%，兩股都係指數權重股，北水要護航，掃住啲內地金融股都合理。

本地地產股又成重災區，一旦香港失去特殊地位待遇，香港即與內地任何一個城市無異，港樓無優勢，樓市依家仲企高位，都係時晨未到，本地地產股低處未算低。

噚日阿Man已發覺強勢股開始乏力，雖未見明顯轉弱，但強勢不再隨時轉角，騰訊(00700)半日跌逾3%，阿里巴巴(09988)亦跌2.5%，小米(01810)則跌逾3%。ATMX之中，仍然係美團(03690)最硬淨，早段曾升至138.8元高位逆市上升，但亦難敵其他新經股跌勢，中午轉跌一粒神。

華為太子女喺楓葉國未有如傳聞般獲釋放，反而有機會被引渡至美國受審，手機設備股憂慮華為再成風眼，整個板塊半日跌勢顯著，當中高偉電子(01415)更跌逾一成。中興(00763)半日亦跌逾半成。

醫藥股今日沽壓亦嚴重，石藥(01093)季績表現差過預期，半日股價跌12%，其他醫療股閒閒地跌5%或以上。而之前熱炒嘅醫藥B股，喺龍頭康希諾(06185)急挫下，齊齊過堂。

雖然阿Man相信香港唔會即時失去特殊地位，皆因美國亦有唔少企業同權益喺香港，疏散撤退都要時間，但要嚟嘅始終要嚟，喺失去特殊地位呢個陰霾下，實在搵唔到一個理由，呢個時候仲要入場買港股。加上美國並唔係得取消香港特殊地位一招，中國點去反制亦成疑問，咁嘅情況下，買定花生等睇戲。

麥狄文

(徐狄怡‧證監會持牌人)