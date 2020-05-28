港股直擊 即巿股評

美國國務卿蓬佩奧向國會表示，香港不再具備高度自治，市場憂香港失特殊貿易地位，加上A股今早反覆向下，港股急挫逾四百點。

恒指低開94點，甫開曾倒升150點，見23451點屬半日高，之後沽壓逐漸強，恒指倒跌並穿兩萬三，半日收市曾挫422點，見22878.66點，補回周二(26日)上升裂口。恒指以近半日低位收市，報22878.98點，挫422點或1.8%，大市成交額686.66億元。

國企指數報9464點，跌102點或1.1%。

滬指半日倒跌0.35%；深成指跌1.34%。

藍籌股方面，友邦(01299)跌1.2%；美國業務佔比較重的創科(00669)挫4%；萬洲(00288)跌0.5%。相反，申洲(02313)升2%為表現最好藍籌；建行(00939)升0.3%；工行(01398)升0.4%。

焦點板塊

本地股：美國國務卿蓬佩奧發表聲明稱，美國不應再給予香港特殊待遇，本地股受壓。地產股方面，新地(00016)跌2.6%；新世界(00017)挫4%；信置(00083)跌3.8%；恒地(00012)挫3%；領展(00823)跌3.9%；希慎(00014)挫1.4%。消費股方面，周大福(01929)跌1.9%；莎莎(00178)挫4%；六福(00590)挫5.3%；必瘦站(01830)挫4.2%。

科技股：發60億美元票據的騰訊(00700)挫3.2%，拖低大市；阿里巴巴(09988)跌2.5%；小米(01810)挫3.8%；同系金山軟件(03888)挫6%；金蝶(00268)跌3%。手機股亦受壓，舜宇(02382)挫3.1%；瑞聲(02018)挫5.1%；高偉電子(01415)瀉12%；通達(00698)跌4.4%；比亞迪電子(00285)挫4.5%。

醫藥股：今早沽壓亦明顯，大摩指石藥(01093)首季經調整表現遜預期，半日大跌12%，為表現最曳藍籌；今日公布業績的中生製藥(01177)挫6.7%；微創(00853)瀉6.5%；阿里健康(00241)績後先高後低，半日倒插7.9%；半新股開拓藥業(09939)再創新低，半日挫12.5%；康希諾(06185)插8%。

焦點股份

中興通訊(00763)：同業華為副董事長孟晚舟遭裁定符合美加「雙重犯罪」原則，引渡案須繼續審理。中興半日挫5.4%。

中遠海能(01138)：受惠波羅的海原油油輪(Dirty Tanker)指數反彈，半日逆市升2.2%。

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