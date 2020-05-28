港股直擊 即巿股評

石藥集團(01093)今早急吐，曾插8.5%，見15.5元，現跌7.6%，成交額8.13億元。

中信里昂發表報告，指石藥首季撇除出售附屬收益後，盈利按年要跌8%，並擔心今年內地下調藥價，把集團銷售增長預測調低至20%，目標價由22.34元調低8%至20.46元，維持「買入」評級。

摩根士丹利也指出，受累較高銷售及行政開支，石藥首季經調整盈利表現遜預期，維持「增持」評級，目標價22.5元。

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