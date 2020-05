港股直擊 即巿股評

《國歌法》之後就到《港版國安法》,不過《港版國安法》對大市嘅影響,相信已經喺上個星期五(5月22日)反映晒出嚟,所以今朝恒指開市都只係跌95點,報23206點;到依家9點52分,返到公司開晒機、斟好兩大杯水之後,恒指已經由跌轉升,依家做緊23324點,升23點。

噚日基本上無做到推介,一來個市悶,二來睇得上嘅個股,但偏偏就係冷門資產(underlying),就好似之前睇中可以落後嘅恒地(00012),同噚日見到日線圖SlowSTC(14,3)超賣位反彈嘅恒生銀行(00011),前者都還可以快手執到一轉;後者因5分鐘圖見由下晝2點10分開始至3點15分,SlowSTC(14,3)一直處於超賣狀態,喺今朝先至見到恒生爆上,又所以噚日喺【下半Part】講過話如果打算入恒生Call(25902),過夜嘅機會好高。

我都真係麻麻地過夜,但就即管計一計按噚日恒生5分鐘圖SlowSTC(14,3)做鐘擺嘅話會發生咩事。按噚日下晝2點10分至3點15分,(25902)高低位做過$0.05/$0.046計,平均買入價為$0.048。再按今朝開市首15分鐘(25902)高低位做過$0.058/$0.048計,平均賣出價為$0.0525,即(25902)過一晚夜平均賺幅為9.4%。呢個賺幅過夜嚟計唔算吸引,但以冷門資產嚟講,算叫做有交代。

依家10點10分,睇返恒指,依家做緊23279點,跌22點,開5分鐘圖見到恒指今朝SlowSTC(14,3)喺超買水平開出,跟手跑多兩步之後就預頂回落,事關呢啲時間往往都係過夜倉收割嘅時候,算唔算叫做托住走?不如話呢個情況就好似運動員完成跑步比賽之後,佢哋會放慢步伐,令自已嘅速度慢慢停低,而唔會一過終點線之後就會即刻可以企喺度唔郁,或由跑變行。當速度由快轉慢、超買至極之後就會係反方向往超賣走,是故5分鐘圖上會見到SlowSTC(14,3)依家係向往超賣方向出發。

10點15分,前面組同事部電視機終於有畫面,應該係立法會開會,恒指跌幅又叫做收窄咗啲,講緊跌十幾點。趁主席開緊開場白時,開恒指牛熊證街貨圖,見到今日都係無新增牛熊證街貨層,而牛熊兩邊最貼價層亦開始有啲睇頭啦喎,熊證最貼價23700至23799點,呢度有相當於1098張期指;而牛證最貼價22500至22599點,呢度就有相當於1057張期指。兩邊都過千,若然可以左一把、右一把嘅話,都真係幾爽。

不過按目前10點18分(會議暫停喎,咁快嘅~)恒指做緊23306點計,向下走向牛證最貼價層嘅門口(22599點),要現價落707點;如果向上走向熊證最貼價層嘅門口位(23700點),現價向上彈394點就可以,再者,上方近熊儲落嘅街貨都唔少,第三層23900至23999點呢度都有1202張期指架。咩原因會挾個市上去?Oh! that's not the point,重點係佢要上先得;而大前題係如果恒指上得到去熊證最貼價層嘅門口位嘅話,就先要過得到10天線(23668點)同50天線(23684點)呢一關。安全嘅可以先等破咗呢個位先,再將恒指牛(52137),收回價22468點作小注落場,呢隻牛證依家同現價有近800點差距,試想想如果大市再彈多3XX點上到熊證最貼價層嘅門口位的話,咁呢隻牛證嘅收回價同當刻嘅現價就唔止有逾800點咁少,故屬安全之選;另一個揀佢嘅原因,就係成交活躍、低街貨。

若如勁心急、無耐性同唔等得嘅話,用恒指5分鐘圖SlowSTC(14,3)做鐘擺,以大方向(即開好倉)為主,同步考慮到呢兩日恒指點數細,所以可以大膽用高槓桿嘅牛證作為鋸大樹嘅刀仔(玩得咁樣day trade膽量都唔細啦),恒指牛(58725),收回價22518點,同現價有近740點差距,市場上最貼價牛證之一,槓桿雖然只係第二高,但36.92倍亦不算失禮,最重係低街貨。

The last but not the least,經過坐我隔離位product team同事嘅幫忙之下,《輪證基礎筆記》將會喺Google Play嘅Book(電子書)一欄上架,詳情請留意FB;當然都可以直接搵我啦!多謝各位嘅愛戴and thank you同事Justin!

作者阿珊,任財經/投資版傳媒人十幾年,《鐘擺戰略贏港股》作者。用技術分析專心玩輪證,唔貪心,志在搵餐下午茶。

電郵:[email protected];FB:輪證贏家