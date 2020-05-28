港股直擊 即巿股評

《國歌法》之後就到《港版國安法》，不過《港版國安法》對大市嘅影響，相信已經喺上個星期五(5月22日)反映晒出嚟，所以今朝恒指開市都只係跌95點，報23206點；到依家9點52分，返到公司開晒機、斟好兩大杯水之後，恒指已經由跌轉升，依家做緊23324點，升23點。

噚日基本上無做到推介，一來個市悶，二來睇得上嘅個股，但偏偏就係冷門資產(underlying)，就好似之前睇中可以落後嘅恒地(00012)，同噚日見到日線圖SlowSTC(14,3)超賣位反彈嘅恒生銀行(00011)，前者都還可以快手執到一轉；後者因5分鐘圖見由下晝2點10分開始至3點15分，SlowSTC(14,3)一直處於超賣狀態，喺今朝先至見到恒生爆上，又所以噚日喺【下半Part】講過話如果打算入恒生Call(25902)，過夜嘅機會好高。

我都真係麻麻地過夜，但就即管計一計按噚日恒生5分鐘圖SlowSTC(14,3)做鐘擺嘅話會發生咩事。按噚日下晝2點10分至3點15分，(25902)高低位做過$0.05/$0.046計，平均買入價為$0.048。再按今朝開市首15分鐘(25902)高低位做過$0.058/$0.048計，平均賣出價為$0.0525，即(25902)過一晚夜平均賺幅為9.4%。呢個賺幅過夜嚟計唔算吸引，但以冷門資產嚟講，算叫做有交代。

依家10點10分，睇返恒指，依家做緊23279點，跌22點，開5分鐘圖見到恒指今朝SlowSTC(14,3)喺超買水平開出，跟手跑多兩步之後就預頂回落，事關呢啲時間往往都係過夜倉收割嘅時候，算唔算叫做托住走？不如話呢個情況就好似運動員完成跑步比賽之後，佢哋會放慢步伐，令自已嘅速度慢慢停低，而唔會一過終點線之後就會即刻可以企喺度唔郁，或由跑變行。當速度由快轉慢、超買至極之後就會係反方向往超賣走，是故5分鐘圖上會見到SlowSTC(14,3)依家係向往超賣方向出發。

10點15分，前面組同事部電視機終於有畫面，應該係立法會開會，恒指跌幅又叫做收窄咗啲，講緊跌十幾點。趁主席開緊開場白時，開恒指牛熊證街貨圖，見到今日都係無新增牛熊證街貨層，而牛熊兩邊最貼價層亦開始有啲睇頭啦喎，熊證最貼價23700至23799點，呢度有相當於1098張期指；而牛證最貼價22500至22599點，呢度就有相當於1057張期指。兩邊都過千，若然可以左一把、右一把嘅話，都真係幾爽。

不過按目前10點18分(會議暫停喎，咁快嘅~)恒指做緊23306點計，向下走向牛證最貼價層嘅門口(22599點)，要現價落707點；如果向上走向熊證最貼價層嘅門口位(23700點)，現價向上彈394點就可以，再者，上方近熊儲落嘅街貨都唔少，第三層23900至23999點呢度都有1202張期指架。咩原因會挾個市上去？Oh! that's not the point，重點係佢要上先得；而大前題係如果恒指上得到去熊證最貼價層嘅門口位嘅話，就先要過得到10天線(23668點)同50天線(23684點)呢一關。安全嘅可以先等破咗呢個位先，再將恒指牛(52137)，收回價22468點作小注落場，呢隻牛證依家同現價有近800點差距，試想想如果大市再彈多3XX點上到熊證最貼價層嘅門口位的話，咁呢隻牛證嘅收回價同當刻嘅現價就唔止有逾800點咁少，故屬安全之選；另一個揀佢嘅原因，就係成交活躍、低街貨。

若如勁心急、無耐性同唔等得嘅話，用恒指5分鐘圖SlowSTC(14,3)做鐘擺，以大方向(即開好倉)為主，同步考慮到呢兩日恒指點數細，所以可以大膽用高槓桿嘅牛證作為鋸大樹嘅刀仔(玩得咁樣day trade膽量都唔細啦)，恒指牛(58725)，收回價22518點，同現價有近740點差距，市場上最貼價牛證之一，槓桿雖然只係第二高，但36.92倍亦不算失禮，最重係低街貨。

The last but not the least，經過坐我隔離位product team同事嘅幫忙之下，《輪證基礎筆記》將會喺Google Play嘅Book(電子書)一欄上架，詳情請留意FB；當然都可以直接搵我啦！多謝各位嘅愛戴and thank you同事Justin！

作者阿珊，任財經/投資版傳媒人十幾年，《鐘擺戰略贏港股》作者。用技術分析專心玩輪證，唔貪心，志在搵餐下午茶。

電郵：[email protected]；FB：輪證贏家