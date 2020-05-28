港股直擊 即巿股評

美國國務卿蓬佩奧發表聲明稱，美國不應再給予香港特殊待遇，本地地產股開市受壓。

長實(01113)跌2.1%；新地(00016)跌2.8%；新世界(00017)降2.2%；信置(00083)跌0.8%；恒地(00012)也下滑0.9%。

美國國務卿蓬佩奧發表聲明稱，國務院已經根據《美港關係法案》(通稱《香港政策法》)，向國會提交報告，確認香港在中國政府管治之下，已經不再維持自治，美國不應再給予香港特殊待遇。

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