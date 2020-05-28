港股直擊 即巿股評

美國國務卿蓬佩奧發表聲明稱，美國不應再給予香港特殊待遇，市場憧憬資金將回流美國，隔晚美股在金融股帶領下抽升，但離岸人民幣走弱，加上美國或不再予香港特殊待遇下，ADR預示港股今早低開近兩百點。

經濟重啟憧憬下，道指高開逾300點，但受科技股拖累，升幅迅速收窄至14點，全日低見25009點；標指也曾倒跌，但市場預期資金會由亞洲地區回流到美國，金融股帶領下，道指尾段曾漲556點，高見25551點，最終收報553點或2.21%，報25548點，更連升第二日，標指反覆升1.48%，收報3036點。納指升0.77%，收報9412點。

金融股續是升市火車頭，大摩及高盛分別飆7.3%和6.9%；中美爭拗升温，資金追入軍工股，洛歇馬丁飆6.7%；雷神揚3.4%；通用動力升4%；憧憬經濟回復正常，零售股GAP更飆18.4%；郵輪股挪威郵輪與皇家加勒比分別再炒高9.7%和9.5%。

美國國務卿蓬佩奧發表聲明稱，國務院已經根據《美港關係法案》(通稱《香港政策法》)，向國會提交報告，確認香港在中國政府管治之下，已經不再維持自治，美國不應再給予香港特殊待遇。

中美兩國關係因香港國安立法問題而變得緊張，國際金價周三先跌後回升。紐約8月期金盤中最低見1701.6美元，收市倒升1.4美元或0.08%，每盎斯報1726.8美元。7月期銀收市升16.2美仙或0.9%，每盎斯報17.757美元。

有報道指俄羅斯擬於7月放寬生產限制，紐約7月期油收市跌1.54美元或4.5%，每桶報32.81美元。倫敦布蘭特7月期油收市跌1.43美元或近4%，每桶報34.74美元。

道指期貨亞洲時段續升，最新造25713，升179點或0.7%；標指及納指期貨也分別升0.4%和0.33%。

人民幣離岸價大幅走弱，隔晚收造7.1719兌一美元，下滑271點子，今早進一步走弱，曾貶至7.1965兌一美元，下滑246點子，即相當於2019年3月9日最低水平，最造7.177，下滑51點子。

在美國買賣的主要港股預託證券(ADR)價格，與港股收市價受壓，騰訊(00700)ADR收報415.44，跌4.56元；滙控(00005)ADR折合港元計收報37.48元，升0.13元；阿里巴巴(09988)ADR收報194.98元，跌2.32元；國壽(02628)ADR收報14.56元，微跌0.04元。

「三桶油」中海油(00883)ADR收報8.88元，微跌0.02元；中石油(00857)ADR收報2.63元，微跌0.02元；中石化(00386)ADR收報3.53元，走低0.3元。

至於電訊股，中移動(00941)ADR收報53.86元，跌0.49元；聯通(00762)ADR收報4.52元，下滑0.02元；中電信(00728)ADR收報2.51元，下滑0.03元。

ADR港股比例指數報23105，較周三恒指收市跌196點或0.85%。「黑期」則跌約150點在23050點附近。

焦點股份

華晨汽車(01114)：控股股東華晨汽車集團，向遼寧省交通建設投資集團，出售該公司2億股，相當於該公司已發行股本總數約3.96%。交易完成後，華晨汽車集團仍持有19.35億股，相當於該公司已發行股本約38.35%，仍為該公司控股股東。

阿里健康(00241)：截至今年3月底止，全年虧損658.6萬元人民幣，每股虧損0.06分，不派末期息；上一年度虧損8194.9萬元人民幣。期內收入95.96億元人民幣，按年增長88.32%。

騰訊(00700)：與經辦人就根據計劃發行本金總額60億美元票據訂立認購協議，估計發行票據的所得款項淨額將約為59.7億美元，擬將所得款項淨額用於再融資及一般企業用途。

長實(01113)：長和系創辦人李嘉誠及主席李澤鉅繼續增持長實股份，涉資1.95億元。集團在回覆傳媒查詢增持事宜時表示，一間李嘉誠(環球)基金會全資擁有之公司於5月21日、5月22日、5月25日及5月26日，以平均價每股46.8140元、43.1890元、41.4146元及42.5361元，購入長江實業共446萬股。