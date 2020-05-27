今日 20:35
重要通告
港股直擊
星謙發展(00640)公布，截至今年3月底止，中期盈利1854.6萬元，按年增長18.79%，每股盈利3.19仙；不派中期息。
期內，收益3.07億元，按年下跌16.28%。
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