港股直擊 即巿股評

市場關注美國或出手回應中國推港版國安法，人民幣離岸價下跌，港股高開低收，恒指高開130點，報23515點，屬全日高，之後掉頭向下，午後曾挫250點，低見23134，尾市跌幅縮至百點內，最終收報23301點，跌83點或0.36%。

北水淨流入5.59億元。(根據港交所提供的滬深南向「港股通」買入成交額與賣出成交額相減計算)。

科技股方面，美團點評(03690)有5.76億元淨走；騰訊(00700)有2.99億元淨入；中芯(00981)有3779萬元淨走。相反，金山軟件(03888)有1.19億元淨入；騰訊持股的微盟(02013)有5731萬元淨入；小米(01810)有592萬元淨入。

其他藍籌股方面，建行(00939)有2.23億元淨入；港交所(00388)有1.6億元淨入。相反，國壽(02628)有7051萬元淨走。

醫療相關股方面，平安好醫生(01833)有3.71億元淨入；石藥(01093)有1.74億元淨入；藥明生物(02269)淨流入1.01億元。相反，微創醫療(00853)有1.55億元淨走。

多隻內需見北水流入，安踏體育(02020)有9318萬元淨入；頤海國際(01579)有3855萬元淨入；飛鶴(06186)有3032萬元淨入。

「港股通」(滬)全日十大成交活躍股份依次為：騰訊、美團、中芯、好醫生、國壽、金軟、建行、安踏、石藥及小米。

「港股通」(深)全日十大成交活躍股份依次為：微創、騰訊、微盟、中芯、美團、港交所、頤海、飛鶴、石藥及藥明生物。