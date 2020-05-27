港股直擊 即巿股評

美股周一放假，一句炒經濟重啟，隔晚復市相當威猛，齋睇道指大升529點或2.2%，標指升1.2%，更一度收復三千點大關，之不過納指唔跟大隊走，收市只升0.2%。

美殘股勁彈

拆開道指及標指升幅榜，上日市況其實唔開胃，帶領大市上升喺金融股，當中股神巴菲特棄將高盛為升幅最大道指成分股，昨日飆8.1%，仲有摩通行政總裁戴蒙，自己大鑼大鼓讚目前股價具價值，令上日股價彈升7.1%；還有大受航空業打擊的波音，全日也揚5.2%。

至於標普頭十大升幅，當中包括郵輪股皇家加勒比及挪威郵輪，全日分別飆15.3%和14.9%；航空股更霸佔四席，分別為聯合、美國航空、達美及阿拉斯加航空，上日分別炒高16.3%、14.9%、13.1%和12.9%；相反疫情受惠股如Zoom、Peloton、OKTA、亞馬遜等等通通都要跌。

上述股份走勢反映大市兩件事，首先美股昨日勁升，只喺老弱殘股帶動，其次是疫情股可能炒到水尾，連今日本港的騰訊(00700)、美團(03690)、金山軟件(03888)、小米(01810)以至內地軟件及物管股都受壓。

中港股市外5月普漲

更何況，全球各國政府呻窮，但五月大部分股市絶對唔曳，截至昨日美國標指及納指整月分別升2.7%和4.3%；澳洲、日本及台灣到今日本月累升4.9%、6.2%和2.6%，MSCI新興市場指數則升0.1%，只喺中港股市本月表現曳，滬深300指數本月累跌1.7%；恒指則累跌5.5%。

由於央行聯手狂印，經濟數據與股市短暫脫勾已變例牌慣事，所以毋須過份執著，反而應該要趁對手勁悲時勇於買入，情況就如3月中本欄建議大家積極掃貨，但當對手陷亢奮時(現在)，就要相當小心，尤其下周五美國公布失業率，在未有大幅改善下，全球股市好難會進一步再大彈。

總括來講，股市五月雖不窮，但六月可更絶，尤其中美爭拗升温下，小心為上最為重要。

最後，筆者聯同杜比將在FB嘅EJFQ做直播，分析股市最新形勢，時間為18:30，最尾會有Q&A環節，歡迎大家收睇！

編按:作者尹德政(Ricky)，醉心投資美股近十載，最大滿足感來自尋找抵買有實力的世界行業領袖，每逢周一、三在「信報網站」及「港股360」撰文。

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