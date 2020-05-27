港股直擊 即巿股評

市場關注美國或出手回應中國推港版國安法，人民幣離岸價一度貶穿7.17兌一美元，令港股連升兩日後，今日高開後倒跌，全日險守23300收市。

恒指高開130點，報23515點，更是全日高位所在，但人民幣離岸價在10時過後突走弱，港股掉頭向下，午後跌穿今早低位，一度挫250點，低見23134，但尾市跌幅收窄至不足一百點，最終恒指收報23301點，跌83點或0.36%，國指收造9567，跌27點或0.29%，大市成交額1108.8億元。

全日大市上升比例35%，下跌比例為65%。

即月期指收市報23205，跌150或0.64%，低水96點，成交12.54萬張。

人民幣離岸價走弱，一度貶至7.1767兌一美元，下滑321點子，新造7.1684，下滑238點子。

道指期貨延續隔晚美股強勢，最新造25205，升203點或0.8%；標指與納指期貨現升0.7%和0.6%。

另外，摩根士丹利表示，因應中美關係緊張及香港社會不穩，將恒指年底目標由23750點調低至21300點，相當於預期盈利跌11%，預測市盈率9.7倍。

藍籌大致受壓。友邦(01299)跌0.4%；建行(00939)下滑0.3%；中移動(00941)走低0.9%；吉利(00175)降1%；長建(01038)為表現最差藍籌，收挫3.3%；滙控(00005)力撐大市，全日升1.2%，貢獻恒指23點升幅；石藥(01093)首季盈利升22%，同時計劃在科創板上市，收市飆6.7%，為升幅最大藍籌。

焦點板塊

科技股：隔晚科技股為主的美股納指，全日只升0.2%，更有多隻科技股逆市跌，連累本港上市的科網股亦受壓。騰訊(00700)跌1.3%；阿里(09988)跌1.8%；昨日勁升一成的美團(03690)，收吐2.6%：金山軟件(03888)季績後倒插7.4%；金蝶(00268)挫4.9%；中軟(00354)跌2.5%；小米(01810)進一步降低5G手機價格門檻，全日降2.7%；魯大師(03601)插5.5%；心動(02400)挫5.3%；赤子城(09911)降4.1%；微盟(02013)跌3.2%。

金礦股：金價考驗1700美元支持，金礦股捱沽。山東黃金(01787)插6.8%；招金(01818)瀉5.2%；紫金(02899)下滑1.6%；SPDR金ETF(02840)降1.3%。

物管股：沽壓亦大，中海物業(02669)挫4.8%；雅生活(03319)插6.3%；奧園健康(03662)挫4.9%；佳兆業美好(02168)瀉5.8%；永升(01995)挫4.9%；寶龍商業(09909)挫3.5%；保利物業(06049)降3.1%。

內地航空相關股：憧憬經濟復甦，內地航空相關股大致造好，東航(00670)漲1.5%；南航(01055)揚3.1%；中航租賃(02588)升3.2%；中航信息(00696)升2.1%；國航(00753)無升跌。

焦點股份

天能動力(00819)：11時後中途停牌，停牌前報8.2元，挫7.3%，成交額1.6億元。沽空機構Cloudy Thunder發表報告，狙擊天能動力，認為該公司存在嚴重財務造假行為，其股票價值幾乎為零。

中航科工(02357)：全日飆6%，成交額1.43億元。集團上日以3.28至3.45元，於市場回購308萬股公司股份，涉及金額1028萬元，相當於發行股本約0.5%。

中國重汽(03808)：收市飆5.1%，成交有8351萬元。獲中金升目標24%至21元，維持「跑贏大市」評級。

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