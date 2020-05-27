即巿股評 港股直擊

全球經濟逐步重啟，市場同時憧憬疫苗開發將取得突破成果，美股周二假後復市表現理想，道指升逾2%，標指更一度重上3000大關。不過港股就跟唔上，夜期跟ADR腳軟，今日恒指則高開低走。

恒指高開130點後，報23515點已經係半日高位，開市即高開低走，一度跌至23157點半日低位，其後跌幅收窄，暫時喺23300水平爭持。中午恒指報收23294點，跌90點；國指中午跌29點，報收9566點。

由於今日立法會將二讀國歌法，有網民發起圍堵立法會，警方嚴陣以待，全城佈防，暫未知結果如何。加上明日人大將表決國安法，由上周兩會開幕時表示引入港版國安法後，已引起國際關注，加上侵侵已表明一旦香港落實國安法，將會強烈回應，今日更加表示最快呢兩日有回應，市場最擔心係美國制裁下，香港或失去獨立關稅區地位。

預期喺政治因素影響下，缸邊友普遍審慎，大市噚日反彈，但23500點阻力實在係大，今日港股又回復走軟。自上周四起港匯出現較大幅波動，尤其遠期港元更有投資者狙擊，押注港元喺稍後時間大幅貶值，遠期港匯較即期港匯差距拉闊至600點子。

不過喺中概股排住隊回歸港股上市，同埋其他中資新經濟股未來將會取港捨美，選擇喺香港上市，將令資金流入參與新股集資活動，有助抵銷外資流走嘅影響。咁嘅情況之下，令到港股喺上周五急挫後有一定支持，暫時仍能守於23000水平之上。

除咗新股集資活動令資金停留之外，北水一直積極護航，維穩無形之手從未有離開港股，阿Man認為阿爺為咗證明立法後比未立法好，將會不顧一切利用北水維穩。但外資點睇立法後嘅香港又係另一回事，估計北水同外資將會嚟一場角力，咁就會形成港股唔上唔落嘅局面，缸邊友都係用番炒股唔炒市呢個策略方為上策。

不過最當炒而又一直跑贏大市嘅新經濟股今日沽壓較大，暫時係淡友佔上風，大部份科網股今日普遍下跌2%以上。而ATM三隻龍頭今日亦走軟，但又未至於跌至好吸引水平，阿Man認為長線睇好想買貨，都係分段買入，仲要好好控制注碼。畢竟港版國安法實施後，未知外資反應如何，假如侵侵短期內出招應對，定必對市場帶嚟震盪，再強嘅新經濟股，喺累積巨大升幅下，難免成為沽貨套現對象。

麥狄文

(徐狄怡‧證監會持牌人)