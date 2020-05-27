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李小加:MSCI對港國際金融中心投下信心票

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港交所(00388)與MSCI簽訂協定，獲得未來十年授權在香港推出一系列MSCI亞洲和新興市場指數的期貨及期權產品。

港交所行政總裁李小加在網誌稱，這意味港交所連接全球的國際化戰略又邁出重要一步，也意味香港資本市場的「貨架」將更加琳琅滿目，在香港尋找投資機遇的全球投資者將擁有更加豐富的投資和風險管理工具。

他表示，香港過去一直是海外資金進入中國的跳板，但由於提供的東南亞產品不多，很少有資金把香港作為投資亞洲其他國家的門戶。通過引入MSCI亞洲系列指數產品，香港將不再只是一個中國市場，而是投資亞洲的首選市場。

此外，在經濟全球化面臨嚴重挑戰的情況下，全球金融市場波動加劇，而動盪的市場尤其需要風險管理產品。股指期貨和期權是資本市場主要的風險管理工具，即將推出的MSCI亞洲和新興市場系列指數期貨和期權更是國際衍生品市場的熱門品種。這些產品加上香港原有的恒指系列期貨和期權產品，將讓香港一躍成為亞洲衍生產品中心和風險管理中心。假以時日，一定可以不斷吸引更多來自四面八方的「活水」，提升整個市場的廣度和深度，讓香港升級為國際風險管理中心。

李小加稱，在香港今天的特殊時期，這次MSCI亞洲系列指數產品選擇落戶香港，不僅是對港交所投下了「信心票」，更是對香港作為國際金融中心的實力和潛力投下了「信心票」。

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