港股直擊 即巿股評

隔晚美股造好，不過美國特朗普稱，將於本周採取行動，回應中國推行港版國安法。離岸人民幣今早受壓，中港股市向下。

恒指高開130點，報23515點屬半日高，開市後向下發展，曾倒挫227點，見23157點半日低，及後跌勢收歛，跌幅一度縮至40餘點。恒指中午收報23294點，跌90點或0.4%，大市成交額617.15億元。

國企指數報9566點，跌29點或0.3%。

A股半日偏軟，滬指跌0.05%；深成指跌0.5%。離岸人民幣(CNH)跌逾200點子，跌穿7.16關。

藍籌股方面，長建(01038)跌3.4%；恒安(01044)跌2.6%；友邦(01299)跌0.2%。相反，金沙中國(01928)升2.5%，為表現最好藍籌；國壽(02628)升2.1%；聯通(00762)升1.8%。

焦點板塊

科技股：科網股今早沽壓較大，騰訊(00700)中午跌1.8%；阿里(09988)及美團(03690)半日分別跌1.7%和2.4%：金山軟件(03888)季績後反覆下挫，曾升3.2%，半日倒挫7.2%；金蝶(00268)跌5.6%；中軟國際(00354)跌1.8%。手機股方面，小米(01810)跌2.3%；舜宇(02382)跌1.6%；比亞迪電子(00285)跌1%；丘鈦(01478)跌1.2%。

醫藥股：今早表現兩極，藥明生物(02269)挫3.6%；微創醫療(00853)插8.8%；中國生物製藥(01177)跌1.3%；阿里健康(00241)業績前吐4.9%；愛康醫療(01789)跌4%；中午公布季績的石藥(01093)跌1.3%。相反，希瑪眼科(03309)創一年半高，半日升9.7%；信達生物(01801)升1.4%；君實生物(01877)升2.6%。

焦點股份

天能動力(00819)： 11時後中途停牌，停牌前報8.2元，挫7.3%，成交額1.6億元。沽空機構Cloudy Thunder發表報告，狙擊天能動力，認為該公司存在嚴重財務造假行為，其股票價值幾乎為零。

中航科工(02357)：半日逆市升5.4%，成交額1.01億元，成交量2820萬股，已近昨日全日水平。集團上日以3.28至3.45元，於市場回購308萬股公司股份，涉及金額1028萬元，相當於發行股本約0.5%。

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