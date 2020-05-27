港股直擊 即巿股評

話說噚日有兩位妹妹上嚟見工，其中一位係名校生讀新聞系，不禁好奇一問：咁辛苦考咁高分都讀新聞系嘅？妹妹笑笑口話：其實呢個問題你唔係第一個問，我亦唔係第一個答...其實學校老師都好專業...(下省百零字嘅原因)，結論只有一個：為理想，有使命感。當然我唔會話傳媒呢份「工」唔好做啦(唔好做我自已都唔會做咗十幾年)，但...都係嗰句：咁高分入大學但係揀新聞系就...證明你真係好想入行。Anyway，讀書同出嚟做嘢始終係兩個世界，總有一日或者你會明白嘅，唔後悔就得架啦。

依家9點48分，今日社會都預咗有啲事發生咁，學生首階段復課、《國歌法》二讀、三罷，最冷靜嘅莫過於今日個市，恒指今朝開市升131點，報23515點後，依家升幅明顯收窄，做緊23408點，升24點。日線圖上恒指現水平同50天線(23701點)又近咗啲啲，保歷加通道口早幾日拓闊咗之後，依家以一個比之前稍為闊啲嘅通道運行，但目前見DMI嘅ADX幾近橫行，雖然未至於下行暗示無力，但亦非有動力地上升。過多幾分鐘，已經見到個市出現倒跌，9點57分做緊23283點，跌100點。

開埋恒指牛熊證街貨圖睇，見到牛熊兩邊今日都無新增街貨層，熊證最貼價層為23700至23799點，呢度有相當於895張期指，打後三層嘅街貨都唔少嘢，平均每層有相當於616.67張期指。

至於牛證最貼價層為22500至22599點，呢度有相當於1005張期指，無他嘅，見恒指反彈咗兩日，有種「確定回升」嘅走勢，資金追入牛證追升都唔奇，噚日我都有揀隻恒指牛(52417)出嚟追升，但講明只係day trade，而按噚日恒指走勢，5分鐘圖SlowSTC(14,3)喺11點、11點25分同1點35分左右，落到去一個相對低嘅位置，以呢三個時間去睇返(52417)，證價介乎喺$0.07/$0.071。持貨至下晝大約2點40分，5分鐘圖上SlowSTC(14,3)都已經上到嚴重超買水平，按當時(52417)證價做緊$0.078，計落都有9%至10%賺幅。

另一方面，就連噚日揀嘅冷門恒地(00012)Call(25333)day trade都有8.7%賺幅嘅情況之下，可想而知大市目前愈嚟愈難捉路(可能係因為政治市掛)，所以繼續向個股埋手，搵追落後嘅股份，應該係短期嘅目標方向。

搵緊啲個股走勢圖睇時，去到滙控(00005)，都真心想探下呢隻大笨象依家變成點，當然仍然未見起色；再望望佢姊妹恒生銀行(00011)，似乎有啲希望。

日線圖上見恒生股價已隨大市下行，SlowSTC(14,3)亦以一浪低於一浪形勢運行，唯目前兩線水平已回落至20以下，%K線亦於低位剛剛升穿%D線，即使SlowSTC(14,3)繼續用一浪低於一浪嘅形態下行都唔緊，反正就係捉由低位起第三個浪呢一下，配合輪證槓桿作為放大鏡，咁就已經足夠。

不過，恒生同噚日恒地一樣，喺輪場上絕對屬於三四線underlying，可選擇嘅Call唔單止少，成交仲唔係咁活躍，怕且今鋪都係得個望字就算。

噚日將自已用咗大約一年時間去編撰嘅《輪證基礎筆記》放咗上FB，其實只係純粹將大家提問過嘅問題，不論係刁鑽嘅還是10個有11個人問過嘅，都修錄咗喺裡面，on top再加技術分析同啲實例咁啦。多謝大家嘅躍踴支持！特別係估到估唔到有境外嘅朋友都有興趣，多謝晒。

作者阿珊，任財經/投資版傳媒人十幾年，《鐘擺戰略贏港股》作者。用技術分析專心玩輪證，唔貪心，志在搵餐下午茶。

電郵：[email protected]；FB：輪證贏家