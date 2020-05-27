憧憬經濟重啟及新冠肺炎疫苗研發有好消息，道指隔晚急升逾五百點。港股昨日抽升逾四百點後，今早再高開逾百點。
恒指高開130點，報23515；國企指數高開53點，報9648。
騰訊(00700)低開0.5%，報423元。
友邦(01299)高開1%，報65.4元。
阿里巴巴(09988)低開1%，報198.9元。
港交所(00388)高開1.2%，報275.6元。
濠賭股續造好，金沙中國(01928)高開3.5%，暫為盤前表現最好藍籌。
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