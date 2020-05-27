港股直擊 即巿股評

美股高收，港股昨日急彈逾四百點，不過留意仍受「政治市」左右，「黑期」今早挫逾百點。

美股周二復市補漲，加上新冠肺炎疫苗研發再傳好消息，標普500指數曾重上3000點水平，收報2991點，漲1.2%；道指亦曾創3月初以來高位，收市升529點或2.2%，報24995點；納指則微漲0.17%，收報9340點。經濟重啟憧憬下，金融股及航空相關股份造好。

美國生化科技公司Novavax表示，將展開新冠病毒疫苗的第一階段臨床試驗，預計7月能獲得免疫反應及安全評估結果。

各地經濟陸續重啟，美國總統特朗普在社交媒體發文給力，指美股正大幅上升，呼籲各國應盡快開放封鎖措施及活動。他指，強大的過度期已經提前開始，途中會有起有跌，但相信明年將是有史以來最好的一年。

市場憧憬原油供求逐步趨於均衡，國際油價周二造好。紐約7月期油收市升1.1美元或3.3%，每桶報34.35美元。避險需求相應下降，國際金價周二顯著回落。紐約6月期金收市跌29.9美元或1.7%，每盎斯報1705.60美元。

在美國買賣的主要港股預託證券(ADR)價格，與港股收市價普遍偏軟。騰訊(00700)ADR收報417.97元，低7.4元或1.7%；滙控(00005)ADR折合港元計收報36.92元，高2仙；國壽(02628)ADR收報14.42元，低2仙或0.1%。「三桶油」中海油(00883)ADR收報8.76元，低8仙或0.9%；中石油(00857)ADR收報2.65元，低0.01元；中石化(00386)ADR收報3.53元，走高0.01元。至於電訊股，中移動(00941)ADR收報54.29元，低1%；聯通(00762)ADR收報4.44元，低0.6%。

ADR港股比例指數報23159，較周二恒指收市低224點或0.97%。恒指昨日曾飆529點，見23481點全日高，尾段升勢稍回順，收報23384點，升432點或1.9%，兩日累彈454點或2%。「黑期」今早最新跌約170點在23220點附近。

港股可能仍受政治因素影響，美國總統特朗普說，已經準備今個星期採取行動， 回應中國在香港實施港版國安法。至於是否會制裁中國，特朗普無正面回應，只是說會有行動，將會非常強硬。

金山軟件(03888):公布截至今年3月底止首季業績，股東應佔溢利625.7萬元(人民幣‧下同)，去年同期虧損6776.4萬元。

信利國際(00732):公布3月底止首季盈利9511.9萬元，按年下跌6.4%。

阿里健康(00241)今日公布截至3月底止全年業績。

石藥集團(01093)今日公布首季業績。