即巿股評 港股直擊

北京決定訂立「港區國安法」引發中美兩國罵戰。有外國記者在中國外長王毅舉行的中外記者會問到，推行《港區維護國家安全法》可能引起美國採取報復措施。王毅強調，香港事務是中國內政，不容任何外來干涉，去年6月修例風波以來，暴力恐怖活動不斷升級，外部勢力深度干預香港事務，建立健全香港特區維護國家安全的法律制度和執行機制刻不容緩，勢在必行。據此理解，法案是要凸顯「一國」的政治地位，資本主義社會的「兩制」維持不變。

王毅指出，全國人大的決定是針對極少數嚴重危害國家安全的行為，不影響香港高度自治、香港居民的權利和自由，以及外國投資者的正當權益。王毅更直斥「除了新冠病毒的肆虐，還有一種政治病毒在美國擴散，這種政治病毒就是利用一切機會，對中國進行攻擊抹黑」。他又警告說，堅決反對以防疫合作為幌子，與台灣當局展開官方往來，為台灣謀求所謂國際空間，正告美方不要挑戰中國的底線。

華府方面，除了主攻手國務卿蓬佩奧連日發表譴責北京決定的聲明和言論，美國國家安全顧問奧布萊恩（Robert O’Brien）24日接受NBC電視訪問時表示，美國「1992年的《美國-香港政策法》，2019年的《香港人權與民主法案》（總統特朗普去年11月27日正式簽署），兩者都要求國務卿認證香港能否維持高度自治」。奧布萊恩認為，「港區國安法」一旦落實，有關香港的兩條法案便很難得到國務卿認證，後果會伴隨而來，就是制裁以及其他選項。

對此，中國外交部發言人趙立堅表示，如果美方根據《香港人權與民主法案》而對港作出制裁，破壞中方的利益，中國必定會採取應對措施。

目前中美的交鋒仍止於言文階段，美方或要等到周四下午閉幕的人大會議表決正通過《港區維護國家安全法》才有所行動。而上周五在「預期之中」暴瀉的港股，周一已經先跌後微升收市，昨天更裂口高開246點，稍回吐至23165點即發力再升，尾市高見23481水平，收報23384，升432點或1.88%。

周一本欄「撇開政治因素單從技術分析」，估計恒指暫無進一步急跌的風險，短線會在1個標準差計算的TrendWatch下降通道中軸附近水平爭持。一般而言，政治因素影響股市的效應都很短暫，與其聽政客的恫嚇，不如觀察技術指標形態更加實際。

中美兩國就「港區國安法」爭端的後果，最快可在周四（適逢即月期指期權結算）便有眉目，而EJFQ反映弱勢股沽壓的弱勢股指數，雖然前天已衝出10%的「禁閉區」（見5月11日「搏拳實錄」說明）至13.2%的1個月高位，但與反映強勢股買盤的強勢股指數，仍有29.4個百分點的距離，足夠時間讓老徐盡取23200點short put的693點期權金。

最後補充，台灣問題其實比「港區國安法」更易引起中美兩國爆發嚴重得多的衝突，留待下次再討論。

老徐