即巿股評 港股直擊

中國外滙交易中心(CFETS)昨天開出的人民幣中間價為7.1293，連續第二日創2008年3月後新低，儘管與在岸價及離岸價低位約7.2仍有差距，卻反映中美關係轉趨緊張，人民幣貶值壓力升溫，尤其是美元國際地位在疫情期間更形牢不可破，或使中國於「貨幣戰」處下風。

今年3月中，投資者在避險情緒最熾熱之際套現為上，各類資產價格急跌，引致美元緊絀，聯儲局須釋放大量流動性以滿足市場需求，當時連黃金也遭沽售，從每盎斯1703美元，於7天內下挫一成半；美滙指數則由94.65抽升8.8%，至接近103水平。

市況震盪印證環球嚴重依賴美元，一旦危機爆發，只有美元才能提供足夠流動性，幫助金融系統順利運作，避免出現更大風險。

市場上的確沒有貨幣能夠取代美元。歐羅於1999年面世，曾經被憧憬可與美元分庭抗禮，然而20年過去，多次金融風暴證實歐羅本身存在缺陷，單是各成員國經濟實力懸殊，就導致2011年至2012年連環上演歐債危機，從此歐羅地位逐步下滑。

根據國際貨幣基金組織(IMF)資料，歐羅在央行儲備中所佔比重已由2010年時近26%降到目前約20%。附【圖】所見，透過SWIFT(環球同業銀行金融電訊協會)進行國際支付的5種主要交易貨幣中，美元和歐羅穩踞兩強，遠超英鎊、日圓及人民幣；歐羅佔比於2012年達高峰，惟2013年開始又回落至低於美元，反映其在國際間的重要性走下坡。

從歐美央行應對新冠肺炎衝擊的反應，也顯示歐羅難與美元相比。美國聯儲局兩次緊急減息至接近零，且果斷推出無限量寬；反觀歐洲，早前歐央行買債計劃發生德國法院裁定部分違憲等波折，見微知著，歐美救市效率不可同日而語。另一方面，英國脫歐磋商受疫情拖累幾近停擺，亦為歐羅前景添上不明朗因素。

環球金融市場大多數資產都以美元報價，使交易(貿易、借貸或投資)無論是否涉及美國，仍以美元主導。個別國家近年都清楚此情況不利本身經濟，遂藉簽訂國與國之間貨幣互換協議，希望降低美元作為中介的影響，但短期內似乎難獲顯著成果。一場肺疫，突顯美元不會因海量印鈔而被唾棄，反確認了其「最安全資產」角色。

多國陸續解封，迄今未聞第二波疫情大規模蔓延。分析普遍相信，新冠肺炎將顛覆人類生活和商業運作的模式，若要數疫情前後肯定不變的，應該是美元地位沒有動搖，甚至更見鞏固。

正正由於美元暫時無可替代，預期美滙也不致明顯轉弱。自3月急升之後，美滙指數從高位回調，在99至100水平波動。聯儲局主席鮑威爾表明無意實施負利率，對美元具支持作用，即使局方日後因應非常時期「反口」，惟挫折美元的力度估計亦相當有限。

信報投資研究部

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