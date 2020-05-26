隔晚美股假期休市，但市場憧憬經濟活動回復下，港股連彈兩日，收市升432點，重返兩萬三關。
北水流入增加，由上日27.21億元，增加至今日42.11億元。(根據港交所提供的滬深南向「港股通」買入成交額與賣出成交額相減計算)。
騰訊(00700)為今日最多淨入個股，全日有8.3億元淨買；美團(03690)則有7.21億元淨入；中芯(00981)有2.65億元淨入；小米(01810)有2.27億元淨入；平安好醫生(01833)有1.83億元淨買；微盟(02013)有1.71億元淨流入；但新東方在綫(01797)有5125萬元淨沽。
藥明生物(02269)全日有2.13億元淨入；中生(01177)也有1.39億元淨買；微創(00853)有6744萬元淨流入。
另外，港交所(00388)全日有3.85億元淨買；飛鶴(06186)則有3.75億元淨流入；建行(00939)則有2.13億元淨買。
「港股通」(滬)全日十大成交活躍股份依次為:美團、騰訊、中芯、建行、飛鶴、港交所、小米、平安好醫生、藥明生物及中生製藥。
至於「港股通」(深)全日十大成交活躍股份依次為美團、騰訊、新東方在綫、微盟、飛鶴、中芯、小米、港交所、微創及藥明生物。