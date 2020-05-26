港股直擊 即巿股評

市場憧憬各國陸續解封，經濟活動將恢復，中港股市造好，恒指升返兩萬三水平。

恒指高開246點，即返兩萬三，早段升幅曾收窄至213點，見23165點全日低，之後升幅擴大，上午最多升456點，中午升429點，午後突破上午高位，曾飆529點，見23481點全日高，尾段升勢稍回順。恒指收報23384點，升432點或1.9%，兩日累彈454點或2%。大市今日上升股份比例67%；下跌股份比例33%。

國企指數報9595點，升129點或1.4%，兩日累彈1.8%。

大市成交額1074.65億元。

即月期指收市報23355，升466點或2.04%，低水30點。

A股造好，滬指升1.01%；深成指升2.1%。

日本全面解除因應防控新冠肺炎疫情擴散而頒布的緊急狀態令，日經225指數收市升529點或2.55%，報21271。

美國市場今晚復市，道指期貨最新升528點或2.2%，報24952。

本地藍籌反彈，傳滙控(00005)重推規模更大架構重整，股價升3.4%；友邦(01299)升2.8%；恒生(00011)升3.6%；中電(00002)升2%。相反，藍籌僅港交所(00388)跌，股價吐0.9%。

焦點板塊

本地地產消費股：行政長官林鄭月娥宣布，稍後會發出指令，容許原訂目前停業的4類處所，包括卡拉OK、派對房間、夜店和夜總會、浴室，可在星期五禁令到期後恢復營業。香港國際機場將於下月1日起將適度恢復轉機服務。地產收息股方面，恒地(00012)彈4.8%；新地(00016)升3.9%；領展(00823)升2.4%；九倉置業(01997)升3.2%；希慎(00014)升3.1%；新世界(00017)和信置(00083)升約3%。消費股方面，周大福(01929)升3.3%；利福國際(01212)升2.7%；六福(00590)升2.1%；優品360(02360)升6.6%。另外，國泰(00293)升1.8%；九倉(00004)去年8月起沽亞馬遜和Facebook並錄投資盈餘19.29億元，股價升3.5%。

科技股：科網股續領放，美團(03690)季績勝預期，獲多家大行升目標，股價飆10.4%，報138.9元創新高；騰訊(00700)夥車廠建新能源車建設，股價升2.1%；阿里(09988)升1.4%；微盟(02013)創新高，收市升3%；金山軟件(03888)今日公布季績，股價升4.3%；金蝶(00268)升4%；伊登軟件(01147)升12.2%。手機股方面，小米(01810)升1.3%；高偉電子(01415)除息，股價急吐9.5%。

濠賭股：全線造好，銀娛(00027)升3.8%；金沙中國(01928)升4%；永利(01128)升3.6%。「賭王」何鴻燊病逝，多隻相關股午後突見資金流入。信德(00242)飆21.9%；澳博(00880)升7.2%；新濠(00200)升半成；美高梅(02282)升5.2%。

焦點股份

康希諾(06185)：跌勢未止，收市挫11.1%，報169.8元，較上周四(21日)的上市高位285.8元回落40.9%。

敏實(00425)：股價升4.2%。美銀稱敏實歐洲廠房復工，料疫情最壞情況已過，重申「買入」評級，目標價由22.3元升至25.3元。

恒大(03333)：持續在市場回購股份，股價升4.7%。集團上日(5月25日)在市場回購1208.1萬股，每股作價15.24至16.58元，涉及金額1.92億元。

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